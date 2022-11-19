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Стадион "Ахмед бин Али" в Эр-РайянеФото: Qatar's Supreme Committee for Delivery and Legacy/AFP
ФутболБлижний Восток

На ЧМ-2022 в Катаре запретили продажу алкоголя

Анна Неверова
1 ч. назад

Спиртные напитки во время проведения игр запретили за два дня до начала мундиаля. По данным Reuters, это решение было принято по итогам длительных переговоров.

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Во время чемпионата мира по футболу в Катаре будет запрещена продажа спиртных напитков на стадионах. Об этом в пятницу, 18 ноября, объявила Международная федерация футбола (ФИФА).

"По итогам переговоров между властями страны-организатора и ФИФА было принято решение организовать продажу алкогольных напитков на фестивале болельщиков ФИФА, других площадках для болельщиков и в лицензированных точках, исключив продажу пива по периметру стадионов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре", - говорится в заявлении организации.

Как отметили в ФИФА, запрет не распространяется на безалкогольное пиво. Оно будет доступно на всех стадионах.

Reuters: Алкоголь на стадионах запретили после длительных переговоров

Решение о запрете продажи алкоголя на территории футбольных арен было принято за два дня до матча открытия. Как указывает агентство Reuters,  пиво в рамках мундиаля должен был продавать один из его главных спонсоров – международная пивоваренная корпорация AB InBev, которой принадлежит бренд Budweiser. Контрактом предусматривалась реализация алкоголя в зоне продажи билетов за три часа до каждого матча и в течение часа после игры.

По сведениям Reuters, это правило решили исключить после длительных переговоров между президентом ФИФА Джанни Инфантино, представителями компании-производителя Budweiser и руководством верховного комитета по проведению чемпионата мира в Катаре. "Большое количество болельщиков приедет с Ближнего Востока и из Южной Азии, где алкоголь не имеет существенного значения в культуре. Во внимание был принят тот факт, что продажа алкоголя для многих фанатов станет не очень приятным событием", - сказал собеседник агентства.

Вопрос о продаже спиртных напитков во время игр ЧМ-2022 обсуждался с тех пор, как Катар получил право на проведение чемпионата. В отличие от соседней Саудовской Аравии, в Катаре употребление алкоголя полностью не запрещено, однако существенно ограничено. Для въезжающих в страну запрещен ввоз спиртных напитков, в том числе приобретенных в зонах duty free. 

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи будут принимать восемь стадионов в пяти городах.

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