На ЧМ-2022 в Катаре запретили продажу алкоголя

Спиртные напитки во время проведения игр запретили за два дня до начала мундиаля. По данным Reuters, это решение было принято по итогам длительных переговоров.

Во время чемпионата мира по футболу в Катаре будет запрещена продажа спиртных напитков на стадионах. Об этом в пятницу, 18 ноября, объявила Международная федерация футбола (ФИФА).

"По итогам переговоров между властями страны-организатора и ФИФА было принято решение организовать продажу алкогольных напитков на фестивале болельщиков ФИФА, других площадках для болельщиков и в лицензированных точках, исключив продажу пива по периметру стадионов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре", - говорится в заявлении организации.

Как отметили в ФИФА, запрет не распространяется на безалкогольное пиво. Оно будет доступно на всех стадионах.

Reuters: Алкоголь на стадионах запретили после длительных переговоров

Решение о запрете продажи алкоголя на территории футбольных арен было принято за два дня до матча открытия. Как указывает агентство Reuters, пиво в рамках мундиаля должен был продавать один из его главных спонсоров – международная пивоваренная корпорация AB InBev, которой принадлежит бренд Budweiser. Контрактом предусматривалась реализация алкоголя в зоне продажи билетов за три часа до каждого матча и в течение часа после игры.

По сведениям Reuters, это правило решили исключить после длительных переговоров между президентом ФИФА Джанни Инфантино, представителями компании-производителя Budweiser и руководством верховного комитета по проведению чемпионата мира в Катаре. "Большое количество болельщиков приедет с Ближнего Востока и из Южной Азии, где алкоголь не имеет существенного значения в культуре. Во внимание был принят тот факт, что продажа алкоголя для многих фанатов станет не очень приятным событием", - сказал собеседник агентства.

Вопрос о продаже спиртных напитков во время игр ЧМ-2022 обсуждался с тех пор, как Катар получил право на проведение чемпионата. В отличие от соседней Саудовской Аравии, в Катаре употребление алкоголя полностью не запрещено, однако существенно ограничено. Для въезжающих в страну запрещен ввоз спиртных напитков, в том числе приобретенных в зонах duty free.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи будут принимать восемь стадионов в пяти городах.

Смотрите также: