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В Карелии прорвало временную дамбу на Беломорканале

Ольга Лебедева
29 июля 2024 г.

В результате прорыва песчаной перемычки на Беломорско-Балтийском канале, возведенной на время реконструкции, погиб один человек. Числятся пропавшими без вести два человека, сообщают власти региона.

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Беломорско-Балтийский канал
Беломорско-Балтийский канал, фото из архиваФото: Serguei Fomine/Russian Look/picture alliance

В Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало временную песчаную дамбу, установленную "на время реконструкции", сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков. Авария произошла утром в понедельник, 29 июля, в Сегежском муниципальном округе между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала. 

В результате погиб один человек, передает ТАСС со ссылкой на информацию властей.

Спасатели ищут двух пропавших

"По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек", - написал Парфенчиков в Telegram. Первоначально сообщалось о шести пропавших, в ходе поисково-спасательных работ удалось найти четыре человека, в том числе двух детей. Поиски еще двух пропавших продолжаются, пишет Telegram-канал "Вкратце/Петрозаводск/Карелия". 

По данным управления МЧС по Карелии, в результате аварии разрушены три дома. "К поискам привлечены 19 единиц техники и 76 спасателей МЧС России. В готовность приводятся аэромобильные группировка Невского спасательного центра и ГУ МЧС России по Республике Карелия, а также вертолет Ми-8 МЧС России", - указывается в заявлении.

Telegram-канал "Подъем" опубликовал видео с места катастрофы, в котором утверждается, что вместе с временной перемычкой смыло дома вместе с людьми. В свою очередь ТАСС сообщает о разрушении 13 домов. Глава Сегежского округа Марина Гусева заявила агентству, что число пропавших без вести возросло до семи.

 

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