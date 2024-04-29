В Карачаево-Черкесии злоумышленники убили двух полицейских

Участники нападения на полицейских 22 апреля обстреляли наряд ГИБДД в КЧР и были "ликвидированы" в ходе перестрелки, сообщает СК РФ.

В Карачаево-Черкесии, в поселке Мара-Аягъы , вооруженные злоумышленники в ночь на понедельник, 29 апреля, напали на дежурный наряд ДПС ГИБДД "Карачаевский".

"Злоумышленники приблизились на автомашине ко временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство", - передает суть событий пресс-служба МВД республики в Telegram утром 29 апреля.

По данным ведомства, в результате перестрелки погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области, ранения получили двое сотрудников регионального отделения ДПС, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Они были доставлены в больницу.

МВД: Найдены самодельные взрывные устройства

Пятеро нападавших были застрелены на месте. По данным МВД по КЧР, на месте происшествия было обнаружено несколько самодельных взрывных устройств.

Между тем в Следственном комитете (СК) РФ заявили, что нападавшие были из числа местных жителей, все они были "ликвидированы". "Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года", - добавили в СК.