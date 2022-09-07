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Полиция работает на месте одного из убийств в канадской провинции Саскачеван
Полицейские на месте одного из убийств в канадской провинции СаскачеванФото: Heywood Yu/The Canadian Press/ZUMA/picture alliance
ПреступностьКанада

В Канаде умерли подозреваемые в убийстве десяти человек

Сергей Гуща
9 ч. назад

Скончался второй подозреваемый в убийстве 10 и ранении 18 человек в канадской провинции Саскачеван. Ранее мертвым был найден его подельник

https://www.dw.com/ru/v-kanade-skoncalis-oba-podozrevaemyh-v-ubijstve-desati-celovek/a-63050274

Канадская полиция в среду, 7 сентября, задержала второго подозреваемого в совершении ряда убийств 4 сентября нынешнего года. Однако через несколько часов после задержания он скончался, сообщает канадская телерадиокорпорация СВС. "Теперь, когда Майлз умер, мы никогда не узнаем мотивов преступления", - приводит СВС слова комиссара Королевской канадской конной полиции Ронды Блэкмор. Она отметила, что "вскоре после задержания у него начались проблемы со здоровьем, его доставили в больницу, где констатировали смерть".

Мужчина в возрасте 30 лет задержан неподалеку от городка Ростерн в центральной канадской провинции Саскачеван. Согласно данным следствия, он вместе с братом совершил преступления в 13 разных местах, в том числе в резервации Джеймс-Смит-Кри-Фёрст-Нэйшн и деревне Велдон. Всего были убиты 10 и получили ножевые ранения 18 местных жителей.

 

Тело брата подозреваемого было обнаружено 5 сентября со следами ран, которые, как считает полиция, он не мог нанести себе сам.

Второй подозреваемый в убийствах мужчина был известен правоохранительным органам уже более 20 лет. После достижения совершеннолетия он совершил 59 правонарушений, включая кражи и насильственные действия. С подросткового возраста у него имеются проблемы с алкоголем и наркотиками. В 14 лет он начал принимать кокаин.

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