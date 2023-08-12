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В Калининградской области разбился военный самолет Су-30

Жан Рофе
1 ч. назад

По данным Западного военного округа, истребитель Су-30 выполнял учебно-тренировочный полет и упал в безлюдной местности, экипаж погиб. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность.

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Истребитель Су-30 (фото из архива)
Истребитель Су-30 (фото из архива)Фото: Alexander Strela/Zoonar/picture alliance

Истребитель Су-30 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области. Об этом в субботу, 12 августа, сообщают российские государственные информагентства со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

В заявлении ЗВО говорится, что экипаж истребителя погиб, при этом не уточняется количество человек. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. Отмечается, что самолет разбился в безлюдной местности, полет выполнялся без боекомплекта.

Падение Су-30 в Иркутске

23 октября 2022 года истребитель Су-30 упал на деревянный жилой дом в Иркутске. Оба летчика погибли. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут".

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