 В Эстонии начались масштабные учения НАТО ″Весенний шторм″ | Новости из Германии о Европе | DW | 17.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Эстонии начались масштабные учения НАТО "Весенний шторм"

Трехнедельные маневры "Весенний шторм" пройдут с 17 мая по 5 июня с участием военнослужащих из боевой группы НАТО.

Британский военнослужащий во время маневров Весенний шторм в Эстонии

Британский военнослужащий во время маневров "Весенний шторм" в Эстонии (фото из архива)

В Эстонии в понедельник, 17 мая, начались масштабные учения "Весенний шторм" (Kevadtorm 2021) с участием военных из других стран-членов НАТО. Как сообщили в эстонском оборонном ведомстве, маневры продлятся до 5 июня.

"Трехнедельные учения будут проводиться в этом году в сокращенном масштабе и с более строгими ограничениями, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса среди их участников", - уведомили в оборонном ведомстве. Как ожидается, в маневрах будут задействованы около 7000 военнослужащих Эстонии, США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании, боевой группы НАТО, а также несколько сотен единиц техники. Будут проверены взаимодействие различных уровней командования и готовность частей к выполнению боевых задач.

Британские военные сделали остановку в Германии

В свою очередь немецкая газета Lippische Landes-Zeitung сообщает, что восемь маршевых колонн 4-го полка британского Корпуса армейской авиации на пути в Эстонию сделали остановку в казарме имени Роммеля в Аугустдорфе (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

Основная часть учений пройдет в центральной и северной Эстонии.

В 2020 году в "Весеннем шторме" принимали участие около 3200 военнослужащих эстонских ВС, а также военные из Великобритании и Франции.

Смотрите также:

  • Акция Балтийский путь в Таллине, 23 августа 1989 г.

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Акция за независимость стран Балтии

    Акция за независимость - "Балтийский путь" была приурочена к 50-летию подписания договора о ненападении между СССР и нацистской Германией, известного как пакт Молотова - Риббентропа. К нему прилагался секретный протокол, распределявший зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе: к СССР отходили часть Польши, балтийские страны и Бессарабия. На фото: живая цепь в Таллине 23 августа 1989 года.

  • Акция Балтийский путь в Вильнюсе, 23 августа 1989 г.

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Живая цепь длиной в 600 км

    На фото: отрезок "Балтийского пути" в Вильнюсе, столице бывшей Литовской ССР. В общей сложности длина живой цепи составила более 600 км: в акции приняли участие около 2 млн человек - то есть, примерно четверть населения трех балтийских республик в 1989 году, вместе взятых. В то время в странах Балтии еще не знали, как на демонстрацию отреагируют в Кремле.

  • Акция Балтийский путь в Таллине, 23 августа 1989 г.

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Взявшись за руки: от Таллина до Вильнюса

    Акция получила широкий резонанс: на улицу вышли мужчины, женщины, дети, старики и молодежь. Соседи приносили им еду, милиция останавливала движение. Ровно в 19 часов вечера два миллиона человек взялись за руки и не разнимали их на протяжении 15 минут, образовав самую длинную человеческую цепь в мире и соединив три столицы - Таллин, Ригу и Вильнюс.

  • Акция Балтийский путь

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    На пороге новой эры

    Люди приходили на акцию с еще недавно запрещенными национальными флагами трех балтийских республик до их включения в состав СССР в 1940 году, а после завершения мероприятия до поздней ночи распевали народные песни. Им казалось, что независимость близка как никогда. Так оно и было.

  • Акция Балтийский путь

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Осторожная реакция Москвы

    Тот факт, что в акции приняла участие четверть населения стран Балтии, говорит об ее исключительной важности. В Кремле воздержались от насильственных действий, однако пытались всячески приуменьшить роль "Балтийского пути". Несмотря на это, процесс распада СССР был уже запущен: в 1991 году Латвия, Эстония и Литва вновь обрели независимость.

  • Плитка с надписью stebuklas в Вильнюсе

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Место, где сбываются желания

    Живая цепь заканчивалась на площади перед Кафедральным собором Вильнюса. Впоследствии на этом месте была установлена плитка с надписью "stebuklas", что в переводе с литовского означает "чудо". Считается, что если встать на плиту и, загадав желание, повернуться на 360 градусов, то оно непременно исполнится.

    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


Смотреть видео 02:58

Глава МИД Эстонии о санкциях за Навального и отношениях с Россией

Аудио- и видеофайлы по теме

Громкий политический скандал из-за интервью DW: гомофобная риторика министра из Эстонии. DW Новости  

Глава МВД Эстонии о Путине, отравлении Навального, гомофобии и национализме. Март Хельме "вТРЕНДde"  

Реклама

Самые читаемые

В Германии виртуально наградили лауреатов премии имени Льва Копелева  

Тихановская обсудила в Греции создание международной коалиции в поддержку Беларуси  

ВВС Израиля нанесли мощный удар по городу Газа  