В "Ельцин-центре" опровергли информацию о его проверке

Екатеринбургский "Ельцин-центр" в пятницу, 25 июня, опроверг появившиеся несколькими часами ранее сообщения ряда СМИ о проверке, которую якобы проводят сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") министерства внутренних дел РФ. В пресс-службе "Ельцин-центра" эти сообщения назвали "вбросом", заявив: "Идет конференция, выступают докладчики, все по плану". В эти дни в "Ельцин-центре" проходит международная научная конференция "История сталинизма".

Днем ранее Центр "Э" провел обыск в екатеринбургском отделении "Мемориала", поводом для которого, по данным "Коммерсанта", стало анонимное сообщение о том, что организация якобы распространяет экстремистскую литературу. В результате сотрудники Центра "Э" изъяли более 40 книг, два жестких диска и ноутбук. Кроме того, был задержан глава отделения Алексей Мосин.

В свою очередь директор "Ельцин-Центра" Александр Дроздов в интервью телеканалу RTVI заявил: "Вчера задерживали Алексея Мосина. И сегодня пришли к нам, потому что он зарегистрировался на очередной международной - подчеркиваю, 14-й - конференции по истории сталинизма. Она проводится 14 лет, и вот сегодня пришли не приглашенные нами сотрудники Центра "Э". Я даже не уверен, что он планировал выступать с каким-то сообщением. Думаю, что нет. Никаких обысков у нас нет. Я сейчас не в Екатеринбурге, но, как мне рассказали коллеги, они вошли в зал, попросили Мосина выйти и разговаривают с ним. О чем, я не знаю, мне это неинтересно".

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