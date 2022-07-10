 В Японии проходят выборы в верхнюю палату парламента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.07.2022

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Мир

В Японии проходят выборы в верхнюю палату парламента

По данным телеканала NHK, выборы через два дня после убийства Синдзо Абэ проходят при повышенной явке.

Выборы в Японии

Выборы в Японии

В Японии - спустя два дня после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ - проходят выборы в Палату советников, верхнюю палату парламента страны. Как в воскресенье, 10 июля, передала японская телерадиовещательная корпорация NHK, по состоянию на 11.00 по местному времени (05.00 мск) проголосовало 10,44 процента избирателей, что на 0,74 пункта больше, чем на выборах 2019 года к этому же часу.

Цифры не включают проголосовавших заранее. Избирательные участки будут закрыты в 20.00 по местному времени (14.00 мск).

Будут перераспределены 125 из 248 мест

По итогам выборов будут перераспределены 125 из 248 мест в палате. Свои кандидатуры выдвинули более 500 политиков. Согласно опросам общественного мнения, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП), членом которой являлся и Синдзо Абэ, может рассчитывать на победу.

По данным AFP, вместе со своим партнером по коалиции "Новая Комэйто" ЛДП может получить более 70 мест и таким образом расширить представительство в верхней палате. В ближайшие три года в Японии не планируется проведение общенациональных выборов. Таким образом, главе правительства Фумио Кисиде в ближайшей перспективе предстоит справляться с такими актуальными проблемами, как рост цен и нехватка энергии.

В отличие от ключевой нижней палаты, определяющей кандидатуру премьера и имеющей решающий голос при принятии законов или бюджета, верхняя палата не обладает реальной властью. Однако в том случае, если оппозиционные партии получают там большинство, они могут блокировать работу правительства, тормозить принятие законопроектов или одобрение финансовых актов.

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В экс-премьера Синдзо Абэ стреляли 8 июля во время речи, которую он произносил в городе Нара в поддержку Либерально-демократической партии. Нападавший успел дважды попасть ему в спину из дробовика. Абэ получил ранения грудной клетки и шеи, по дороге в больницу у него остановилось сердце, врачи несколько часов боролись за его жизнь, но в итоге Абэ скончался.

Напавший мужчина - 41-летний житель города Нара, где произошло убийство. Его зовут Тэцуя Ямагами, в начале 2000-х он служил в Морских силах самообороны Японии, рассказал источник NHK. С 2020 года Ямагами работал на заводе в регионе Кансай, но уволился в мае этого года. Во время обыска у него нашли самодельное огнестрельное оружие и взрывчатку.

Мужчина, признался на допросе, что убил экс-премьера из-за связи политика с "некой религиозной группой", которая стала причиной банкротства его матери. Об этом со ссылкой на источники сообщили агентство Kyodo и телеканал NHK.

О какой организации идет речь, СМИ не уточнили. Агентство dpa отметило, что это может быть Церковь объединения, которую также называют сектой Муна - по имени ее основателя, южнокорейского религиозного деятеля Мун Сон Мена.

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