В Японии правящая коалиция сохранила большинство в нижней палате парламента

На парламентских выборах в Японии, по предварительным результатам, Либерально-демократическая партия получает не менее 259 из 465 мест.
В Японии правящая коалиция из Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министра страны Фумио Кисиды и партии "Комейто" потеряла часть мест, однако все же гарантировала себе суммарно абсолютное большинство в нижней палате парламента по итогам выборов, состоявшихся в воскресенье, 31 октября.
По информации на поздний вечер 31 октября, ЛДП, находящаяся в Японии у власти бессменно с 1950-х годов, получает не менее 259 из 465 мест, а партия "Комейто" - 31 мандат. Для сравнения: на выборах 2017 года ЛДП удалось получить 276 мандатов. Наблюдатели связывают потерю партией популярности с недовольством многих избирателей политикой правительства Японии по борьбе с коронавирусом.
Ухудшила свои результаты в нынешнем году и главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия. В соответствии с данными с участков, известными к вечеру 31 октября, представители этой партии могли рассчитывать на 94 мандата. До выборов эта Конституционно-демократическая партия имела в нижней палате парламента Японии 112 представителей.
Между тем партия Общество возрождения Японии значительно улучшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами: с 11 до 40 мандатов. Коммунистическая партия и Народно-демократическая партия, по данным на вечер 31 октября, получают по 10 мест. Остальные мандаты нижней палаты парламента Японии будут распределены между другими мелкими партиями и независимыми кандидатами.
К моменту публикации материала DW подсчет голосов еще не был завершен. Явка на выборах в этом году составила 55%, причем 20% избирателей проголосовали досрочно.
Комментируя итоги выборов, глава правительства Японии, председатель ЛДП Фумио Кисида заявил, что пока не намерен менять состав своего кабинета. Кроме того, он собирается до конца года принять дополнительный бюджет. Выделение новых средств на восстановление экономики страны от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, было одним из предвыборных обещаний Кисиды.
Ожидается, что уже 2 ноября премьер Японии отправится в Глазго, чтобы присоединиться к участникам Конференции ООН по изменению климата. Кроме того, Кисида планирует в ближайшее время совершить визит в США и встретиться с президентом этой страны Джо Байденом.
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