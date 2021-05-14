В Ямало-Ненецком АО произошел разлив 300 кубометров нефтепродуктов

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошел разлив 3000 кубометров нефтепродуктов. Авария обнаружена в пятницу, 14 мая, на Карамовском месторождении АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. В пресс-службе Минприроды агентству сообщили, что площадь разлива составляет 1,5 гектара, то есть 15 тысяч квадратных метров. Власти утверждают, что инцидент не представляет угрозы водоемам и водозаборам.

Утечка нефтепродуктов локализована

В свою очередь в компании "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" указали, что на месторождении разгерметизировался нефтесборный трубопровод, аварийный участок локализован. "Ведутся работы по уборке территории. Угрозы водоемам и лесному фонду нет. Трубопровод запущен в работу", - заявили далее в компании. Одновременно представитель "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" опроверг данные об объемах разлившейся жидкости и указал, что речь идет не о 3000 кубометров, а о 0,85 тонны нефтепродуктов.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Это уже не первая аналогичная катастрофа в России за последнее время. В 2020 году случаи разлива нефтепродуктов были выявлены в нескольких регионах России. Одним из наиболее резонансных инцидентов была крупная авария на ТЭЦ-3 в Норильске в конце мая, названная крупнейшей экологической катастрофой Заполярья. Суд взыскал в "Норникеля" 146,2 млрд рублей штрафа за ущерб природе.

Смотрите также: