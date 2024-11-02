В Израиле задержаны подозреваемые в утечке данных разведки о стратегии ХАМАС на переговорах о заложниках и прекращении огня. По данным издания Axios, среди задержанных - помощник премьера Нетаньяху.

В Израиле задержаны подозреваемые в утечке разведданных, которая "может потенциально помешать Израилю достичь своих военных целей в секторе Газа". Об этом сообщила в пятницу, 1 ноября, израильская газета Haaretz со ссылкой на материалы суда в городе Ришон-ле-Цион, который по просьбе журналистов частично снял запрет на разглашение информации о расследовании.

По сведениям Haaretz, один из задержанных связан с офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и тесно сотрудничал с ним во время проведения военной операции против террористической группировки ХАМАС. Американское издание Axios со ссылкой на израильских чиновников утоняет, что речь идет о ближайшем помощнике Нетаньяху, участвовавшем в важных совещаниях по вопросам безопасности и получившем доступ к строго секретной информации, не пройдя необходимую для этого проверку.

Сам Нетаньяху заявил, что ни один из сотрудников его офиса не был ни допрошен, ни задержан по этому делу. В утечке секретной информации израильский премьер обвинил другие государственные органы, не уточнив, какие именно.

Разведданные касались стратегии ХАМАС

Несколько недель назад немецкий таблоид Bild опубликовал секретный отчет израильской разведки о найденном ею документе за авторством бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара. В нем шла речь о стратегии террористической группировки на переговорах с Израилем об освобождении заложников и прекращении огня. Эта стратегия включала в себя публикацию видеороликов, в которых заложники описывают ужасные условия своего содержания и молят об освобождении. Цель публикации оказать психологическое давление на родственников заложников и в конечном счете усилить общественное давление на правительство Нетаньяху. В документе были указаны и другие задачи ХАМАС: истощение военного потенциала Израиля и усиление международного давления на страну.

После публикации этого материала Bild Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась в Общую службу безопасности "Шин-Бет" (другое название - "Шабак") с просьбой начать расследование. В материалах суда говорится, что в числе прочего утечка данных поставила под угрозу источники информации израильской разведки.

Axios отмечает, что утечка "по всей видимости, преследовала цель повлиять на общественное мнение в Израиле и поддержать жесткую позицию Нетаньяху по соглашению об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС, и установлению режима прекращения огня в секторе Газа". Кроме того, издание полагает, что скандал с утечкой "скорее всего, еще больше усилит недоверие и напряженность между Нетаньяху, ЦАХАЛ и разведслужбами", возросшие, по данным Axios, после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. Во второй половине сентября Израиль объявил о проведении против этой группировки "упреждающей военной операции".