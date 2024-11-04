В Израиле задержан пятый подозреваемый в утечке разведданных

В Израиле задержан пятый подозреваемый в деле об утечке секретных документов израильской разведки, публикация которых могла помешать переговорам о возвращении израильских заложников, удерживаемых в плену ХАМАС. Задержанный - офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщают израильские СМИ в понедельник, 4 ноября. Днем ранее стало известно, что под следствием находится Элиэзер Фельдштейн, занимавший должность помощника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также трое сотрудников израильских спецслужб.

Скандал с утечкой разведданных бросил тень и на самого Нетаньяху, которого давно обвиняют в затягивании войны против ХАМАС в секторе Газа в угоду своим ультраправым партнерам по коалиции. Израильский премьер отверг эти обвинения.

Семьи заложников призвали расследовать утечку

Израильский Форум семей заложников (Hostages and Missing Families Forum), выступающий за освобождение пленных и прекращение огня в секторе Газа, 4 ноября призвал провести расследование в отношении "всех подозреваемых", причастных в утечке. "Такие действия, особенно в военное время, подвергают заложников опасности, ставят под угрозу их шансы на возвращение и подвергают их риску быть убитыми террористами ХАМАС, - говорится в сообщении Форума. - Это серьезный удар по остаткам доверия между правительством и гражданами".

Разведданные касались стратегии ХАМАС

Общая служба безопасности "Шин-Бет" начала расследовать дело об утечке в сентябре, после того как выдержки секретных документов были опубликованы в британском еженедельнике Jewish Chronicle и немецком таблоиде Bild.

В одной из статей говорилось об обнаружении документа, якобы свидетельствующего, что израильских заложников собирались тайно вывести из сектора Газа в Египет. Второй текст сообщает о якобы разосланной руководством ХАМАС внутренней служебной записке, где излагалась стратегия лидера организации Яхьи Синвара, позже убитого Израилем. Эта стратегия заключалась в том, чтобы любыми способами мешать переговорам об освобождении заложников.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. Во второй половине сентября Израиль объявил о проведении против этой группировки "упреждающей военной операции".