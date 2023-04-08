В Израиле вновь прошли митинги против судебной реформы

На фоне нападений на граждан и обстрелов Израиля во время Песаха новые демонстрации против судебной реформы прошли без протестного марша.

В нескольких городах Израиля десятки тысяч человек вышли в субботу, 8 апреля, на очередные запланированные митинги против судебной реформы, продвигаемой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Акция в Тель-Авиве при этом прошла с ограничениями в связи с эскалацией конфликта в регионе, пишет dpa.

Демонстранты среди прочего почтили минутой молчания память жертв двух нападений на граждан, произошедших накануне в Тель-Авиве и на Западном берегу реки Иордан. В Тель-Авиве мужчина обстрелял прохожих, а затем въехал в толпу на автомобиле, а на Западном берегу неизвестные открыли огонь по машине с тремя женщинами.

Неделей ранее такие же протестные акции в стране собрали около 450 тысяч участников. По данным СМИ, митингующим 8 апреля пришлось внести корректировки в свои планы ввиду прошедших нападений и по просьбе полиции не проводить марш протеста.

Новая причина для протестов - планы по созданию нацгвардии

Часть демонстрантов в Тель-Авиве была одета во все черное и маршировала с транспарантами "Бригады ярости диктатора". Как указывает dpa, слоган отсылает к планам крайне правого министра нацбезопасности и лидера партии "Еврейская сила" Итамара Бен-Гвира, которому Нетаньяху, по данным СМИ, в конце марта пообещал создание "гражданской национальной гвардии" в обмен на согласие отложить рассмотрение судебной реформы.

При этом полный отказ от принятия судебной реформы на данный момент официально не рассматривается, что не устраивает демонстрантов. Протесты против спорной инициативы продолжаются в Израиле уже несколько месяцев и сопровождаются столкновениями с полицией. Митингующие уверены, что планы правительства разрешить самому себе отменять решения Верховного суда страны и влиять на назначение судей идут вразрез c основами демократии в Израиле.

Ракетные обстрелы и столкновения во время Песаха

Накануне Нетаньяху поручил мобилизовать резервистов среди полицейских и военных. В Израиле на протяжении нескольких дней наблюдается эскалация конфликта, произошедшая в первый день одного из главных праздников в иудаизме, Песаха.

В мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе в Иерусалиме 5 апреля произошли столкновения между палестинцами и израильскими силовиками. Согласно сообщениям СМИ, поводом для беспорядков послужила полицейская операция по выдворению из храма группы молодежи, принесшей в храм пиротехнику, палки и камни.

На следующий день Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. По сообщению израильской армии, по стране были запущены 34 ракеты, 25 из которых были успешно перехвачены средствами ПВО. В ответ на это в ночь на 7 апреля Израиль нанес по сектору Газа и югу Ливана авиаудары, указав, что они направлены на цели радикального исламистского движения ХАМАС.

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