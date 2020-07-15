 В Израиле вновь прошли протесты против премьера Нетаньяху | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.08.2020

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Мир

В Израиле вновь прошли протесты против премьера Нетаньяху

Полиция в Иерусалиме не позволила критикам премьер-министра Израиля пройти маршем по городу. Биньямина Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Иерусалиме

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (фото из архива)

Тысячи жителей Израиля в субботу, 22 августа, вновь вышли на акции протеста против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Демонстранты в Иерусалиме собирались пройти маршем по городу, однако им не удалось получить разрешения полицейских. Стражи порядка воспрепятствовали попытке собравшихся провести марш, чтобы свести к минимуму возможный ущерб для местных жителей.

По сведениям агентства dpa, еще одна акция прошла около частной виллы премьера под Тель-Авивом. Кроме того, группы протестующих были замечены на многих мостах над шоссе в различных точках страны.

В Израиле уже несколько недель идут демонстрации с требованием отставки 70-летнего Нетаньяху, которого обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. расследование израильской полиции в отношении премьера продолжалось более 3 лет. Кроме того, демонстранты ставят под сомнение эффективность усилий кабинета министров по противодействию пандемии COVID-19 в условиях роста числа инфицированных.

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    Согласно Ветхому Завету, около 1000 года до н.э. царь Давид - правитель Израиля и Иудеи - завоевал у иевуситов Иерусалим и провозгласил город столицей и религиозным центром государства. Впоследствии сын Давида, царь Соломон, построил там Первый Иерусалимский храм, посвященный богу народа Израиля Яхве.

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    Вавилонский плен

    Вавилонский правитель Навуходоносор II дважды завоевывал Иерусалим - в 597 и 586 годах до н.э. Он взял в плен царя и всю знать и отправил их в Вавилон в качестве невольников, а храм в Иерусалиме разрушил. После того как Вавилон завоевал персидский царь Кир II, евреям разрешили вернуться в Иерусалим и восстановить храм.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Historical Picture Archive/COR)

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    Господство римлян и византийцев

    С 63 года н.э. Иерусалим находился под властью Римской империи. В 66 г. н. э. здесь вспыхнуло восстание: началась четырехлетняя Иудейская война, которая через 4 года закончилась победой римлян и повторным разрушением Иерусалимского храма. Господство римлян, а затем византийцев в Палестине продолжалось еще около семисот лет.

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    Завоевание арабами

    В ходе завоеваний арабами-мусульманами большей части Великой Сирии их войска дошли до Палестины. В 637 году армия халифа Умара ибн аль-Хаттаба осадила Иерусалим и в конечном итоге взяла его. Несколько веков за контроль над Иерусалимом соперничали несколько мусульманских правителей: хозяева города часто менялись.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (picture-alliance/akg-images)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Завоевание Иерусалима крестоносцами

    В конце XI века христианскому миру на Востоке все чаще угрожали кочевые турки-сельджуки. Папа Урбан II призвал христиан к крестовому походу. За 200 лет европейцы предприняли пять крестовых походов с целью вернуть себе Иерусалим и освободить Гроб Господень. Крестоносцам удалось взять Иерусалим, но удержать его они не смогли. В 1244 году город снова захватили мусульмане.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Османы и британцы

    В 1535 году, после захвата Египта и арабских стран османскими турками, Иерусалим вошел в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны, после победы британских войск над османами в 1917 году, находившийся на территории Палестины город переходит под контроль Великобритании.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Разделенный город

    После Второй мировой войны британцы отказались от мандата на Палестину. Генассамблея ООН проголосовала за разделение Палестины на две части, чтобы создать новую родину для переживших Холокост евреев. После провозглашения Израилем независимости ряд арабских стран объявили ему войну. Иерусалим был разделен на восточную часть, контролируемую Иорданией, и западную, контролируемую Израилем.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Борьба за Восточный Иерусалим

    В 1967 году Израиль после победы в Шестидневной войне против Египта, Иордании и Сирии захватил Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Впервые с 1949 года израильтяне получили свободный доступ к Стене плача. Формально Восточный Иерусалим был не аннексирован, а стал интегральной составляющей государства Израиль.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Исламские святыни

    С тех пор Израиль не ограничивает доступ мусульманам к их святым местам. Мусульмане могут подняться на Храмовую гору и войти в расположенное там святилище Купол Скалы, а также помолиться в мечети аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине.

  • Вид на Иерусалим сверху

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Неопределенный статус

    Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей.

    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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Контекст

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Выборы в Израиле: появится ли у страны новое правительство?

2 марта израильтяне в третий раз за год выбирают парламент. Судя по опросам, и на этот раз ни одна партия не получит большинства. Эксперты не исключают новых досрочных выборов.  

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