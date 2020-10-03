В Израиле вновь прошли протесты против Нетаньяху

Десятки тысяч людей вышли на улицы по всему Израилю, чтобы выразить недовольство карантинными мерами в стране.
В Израиле десятки тысяч граждан в субботу, 24 октября, в очередной раз вышли на улицы, чтобы выразить свое неприятие политики главы правительства страны Биньямина Нетаньяху. По данным организаторов, в Тель-Авиве и Иерусалиме число протестующих достигло нескольких тысяч человек.
Причинами протестов являются выдвинутые против Нетаньяху обвинения в коррупции, а также недовольство израильтян правительственными мерами по борьбе с пандемией COVID-19 и связанными с ними ограничениями. Эти ограничения особенно негативно сказались на бизнесе владельцев маленьких магазинов и гастрономических заведений, отмечает агентство dpa.
По данным полиции, в Тель-Авиве в ходе демонстраций были задержаны шесть человек.
Ранее на заседании кабинета министров Биньямин Нетаньяху потребовал ввести более суровые штрафы за нарушение карантинных мер. "Если число новых заражений начнет сокращаться, будут введены послабления ограничений. Если число заражений будет увеличиваться, карантинные меры будут ужесточаться", - заявил премьер-министр Израиля также на пресс-конференции в Иерусалиме.
18 сентября в стране начал действовать второй с начала пандемии локдаун, однако в настоящее время связанные с ним ограничения в Израиле начинают постепенно ослаблять. По данным министерства здравоохранения, суточный прирост новых заражений коронавирусом в стране 24 октября составил 692 случая. Антирекорд в этой области был установлен в Израиле в сентябре. Тогда суточный прирост заражений достиг 9000 случаев.
С начала пандемии в Израиле скончались 2372 человека из числа тех, которым был поставлен диагноз COVID-19.
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