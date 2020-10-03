 В Израиле вновь прошли протесты против Нетаньяху | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Израиле вновь прошли протесты против Нетаньяху

Десятки тысяч людей вышли на улицы по всему Израилю, чтобы выразить недовольство карантинными мерами в стране.

Протесты в Израиле, 24 октября

Протесты в Израиле, 24 октября

В Израиле десятки тысяч граждан в субботу, 24 октября, в очередной раз вышли на улицы, чтобы выразить свое неприятие политики главы правительства страны Биньямина Нетаньяху. По данным организаторов, в Тель-Авиве и Иерусалиме число протестующих достигло нескольких тысяч человек.

Причинами протестов являются выдвинутые против Нетаньяху обвинения в коррупции, а также недовольство израильтян правительственными мерами по борьбе с пандемией COVID-19 и связанными с ними ограничениями. Эти ограничения особенно негативно сказались на бизнесе владельцев маленьких магазинов и гастрономических заведений, отмечает агентство dpa.

По данным полиции, в Тель-Авиве в ходе демонстраций были задержаны шесть человек.

Ранее на заседании кабинета министров Биньямин Нетаньяху потребовал ввести более суровые штрафы за нарушение карантинных мер. "Если число новых заражений начнет сокращаться, будут введены послабления ограничений. Если число заражений будет увеличиваться, карантинные меры будут ужесточаться", - заявил премьер-министр Израиля также на пресс-конференции в Иерусалиме.

Ситуация с COVID-19 в Израиле

18 сентября в стране начал действовать второй с начала пандемии локдаун, однако в настоящее время связанные с ним ограничения в Израиле начинают постепенно ослаблять. По данным министерства здравоохранения, суточный прирост новых заражений коронавирусом в стране 24 октября составил 692 случая. Антирекорд в этой области был установлен в Израиле в сентябре. Тогда суточный прирост заражений достиг 9000 случаев.

С начала пандемии в Израиле скончались 2372 человека из числа тех, которым был поставлен диагноз COVID-19.

Смотрите также:

  • Мальчик кормит на крыше голубей

    Чем можно заняться на крышах Тель-Авива

    Утром...

    ... вскоре после восхода солнца можно покормить птиц. Почтовые голуби и другие птицы с удовольствием слетаются на такие крыши.

  • Бар на крыше под открытым небом

    Чем можно заняться на крышах Тель-Авива

    ..днем...

    ... некоторые жители Тель-Авива предпочитают обычным ресторанам расположенные на крыше бары под открытым небом, откуда открывается прекрасный вид на раскинувшийся внизу город.

  • Занятия йогой на крыше

    Чем можно заняться на крышах Тель-Авива

    ...вечером...

    ... занимаясь йогой на крыше, можно любоваться взошедшей над городом луной. Летом такие курсы переносят из спортивных залов на открытый воздух.

  • Молодой человек принимает душ на крыше

    Чем можно заняться на крышах Тель-Авива

    Душ на крыше

    От изнуряющей летней жары Эммануэль Коэн спасается с помощью прохладного душа, установленного у него на балконе. Кстати, водой из этого душа можно полить и цветы на террасе.

  • Житель Тель-Авива загорает на крыше

    Чем можно заняться на крышах Тель-Авива

    Вместо пляжа

    Авиах Мораг знает, как наслаждаться летом в Тель-Авиве. На террасе на крыше у него есть не только шезлонги, но и небольшой бассейн.

  • Бассейн на крыше торгового центра Азриэли

    Чем можно заняться на крышах Тель-Авива

    Бассейн с видом на небоскребы

    В бассейне на крыше торгового центра, расположенного у основания башен центра Азриэли, можно вдоволь поплескаться в воде.

  • Двое мужчин отрабатывают на крыше навыки рукопашного боя крав-мага

    Чем можно заняться на крышах Тель-Авива

    Крав-мага на крыше

    Дорон Тургеман и Майкл Алимелех отрабатывают на крыше своей фитнес-студии навыки крав-мага - техники рукопашного боя, разработанной в Израиле и применяемой во многих силовых структурах страны.

  • На крыше здания израильские солдаты с сержантом готовятся к параду

    Чем можно заняться на крышах Тель-Авива

    Смирно!

    А на крыше здания одного из армейских сооружений в Тель-Авиве израильские солдаты со своим сержантом готовятся к параду.

    Автор: Максимилиана Кошик, Марина Барановская


Смотреть видео 02:41

Повторный локдаун в Израиле: что происходит в больницах?

Аудио- и видеофайлы по теме

О конфликте израильтян и палестинцев, Нетаньяху, коррупции и пандемии - Нир Баркат в Conflict Zone  

В Израиле из-за роста инфицированных начинается второй локдаун  

Также по теме

Israel Tel Aviv | Antiregierungsproteste Netanjahu

В Израиле вновь прошли массовые протесты против Нетаньяху 03.10.2020

Участники антиправительственных демонстраций в Израиле считают, что ужесточение мер по борьбе с коронавирусом имело целью ограничить возможности протеста против Нетаньяху.

Coronavirus | Israel Jerusalem | zweiter Lockdown

В Израиле из-за пандемии коронавируса вводится жесткий локдаун 24.09.2020

Суточное число новых инфекций составило в Израиле 6950 случаев, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Это заставило правительство ужесточить противоэпидемиологические ограничения.

Parlamentswahl in Israel Sieger Likud Netanjahu

Нетаньяху на скамье подсудимых: в чем обвиняют премьера Израиля 24.05.2020

В Израиле впервые за всю историю страны ее премьер-министр, находящийся в должности, предстал перед судом. Сомнительной чести удостоился Биньямин Нетаньяху. Как это произошло - у DW.

Реклама

Самые читаемые

Ольга Карач о том, кто подогревает протесты и на что еще пойдет Лукашенко  

Франция отзывает посла в Турции из-за слов Эрдогана о психике Макрона  

Забастовка в Беларуси после ультиматума Лукашенко. Кто в ней участвует?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно