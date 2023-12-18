Шефу "Моссада" разрешили вести переговоры о заложниках

Давиду Барнеа дали "зеленый свет" на согласование с ХАМАС новой сделки об освобождении заложников. Израиль может освободить палестинцев, обвиняемых в убийстве израильтян, сообщили израильские СМИ.

В Израиле представители правительства разрешили главе разведслужбы "Моссад" Давиду Барнеа вести переговоры с палестинской террористической группировкой ХАМАС об освобождении новой группы заложников. Барнеа позволено работать над согласованием новой сделки, которая обеспечит освобождение еще одной группы заложников в секторе Газа, сообщил израильский телеканал Channel 12 в понедельник, 18 декабря.

По сообщению израильских СМИ, Барнеа в ближайшие дни вновь направится в Европу, где обсудит с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдуррахманом аль-Тани возможную новую сделку с ХАМАС. Катар поддерживает хорошие отношения с ХАМАС и выступает в качестве посредника.

Израиль готов к уступкам

Израильские СМИ также сообщили, что Израиль ради заключения новой сделки по заложникам рассматривает возможность освобождения палестинских заключенных, обвиняемых в убийстве израильтян. Ранее правительство Израиля отвергало такой вариант. Эксперты, однако, отмечают, что ХАМАС, по всей видимости, запросит гораздо более высокую цену за освобождение большого числа удерживаемых в секторе Газа мужчин, чем он запросил за уже освобожденных женщин и детей.

Заключение новой сделки остается под большим вопросом. Боевики ХАМАС заявляют, что они будут готовы к переговорам с Израилем лишь после прекращения боевых действий. В то же время Израиль делает ставку на "непрекращающееся военное давление", чтобы добиться освобождения всех заложников.

В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США впервые договорились о перемирии. В период прекращения огня ХАМАС освободил 105 заложников, а Израиль - 240 палестинских заключенных. По оценкам Израиля, в плену у террористов остаются около 110 заложников. ХАМАС также отказывается вернуть тела многих погибших заложников.

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