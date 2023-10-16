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В Израиле эвакуируют жителей 28 общин близ границы с Ливаном

Ольга Лебедева
16 октября 2023 г.

ЦАХАЛ и Минобороны Израиля на фоне обстрелов со стороны Ливана объявили о начале эвакуации людей, проживающих в зоне до 2 км от границы. Жители будут размещены в гостевых домах.

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Военнослужащие ЦАХАЛ на севере Израиля
Военнослужащие ЦАХАЛ на севере ИзраиляФото: ARIS MESSINIS/AFP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министерство обороны страны сообщили о начале эвакуации жителей населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от границы с Ливаном. В план эвакуации включены 28 общин, расположенных в двухкилометровой зоне вдоль границы, среди них - Метула, Шломи, Манара, Штула, Рош ха-Никра и другие, сообщается в совместном заявлении, размещенном в Telegram-канале израильских вооруженных сил в понедельник, 16 октября. 

Жители этих населенных пунктов на севере Израиля будут временно переселены в оплаченные государством гостевые дома. Реализация плана была одобрена министром обороны Израиля Йоавом Галантом, осуществлять намеченное будут главы местных муниципалитетов, отмечается далее.

Перестрелки на границе Израиля и Ливана

В последние несколько дней продолжаются интенсивные перестрелки израильской армии и ливанского радикального шиитского движения "Хезболлах". Армия обороны Израиля 15 октября из-за обстрелов со стороны "Хезболлах"объявила закрытой территорией полосу шириной четыре километра на границе с Ливаном. Вход в эту буферную зону запрещен, указали в ЦАХАЛ. Закрыть приграничный район было решено после утреннего обстрела населенного пункта Штула на севере страны, совершенного со стороны Ливана. По данным ЦАХАЛ, в результате этой атаки погиб один человек, еще четверо были ранены.

"Хезболлах" поддержало атаку радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которой погибли более 1300 человек. В течение следующей недели "Хезболлах" начало обстреливать Израиль из южных районов Ливана. ЦАХАЛ наносил ответные удары.

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