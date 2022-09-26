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Фото: picture-alliance/dpa/ZB/A. Burgi
ПреступностьРоссия

В Ижевске в результате стрельбы в школе погибли 13 человек

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

В школу во время уроков ворвался вооруженный мужчина. Сообщается об убитых и как минимум 23 раненых.

https://www.dw.com/ru/v-izevske-v-rezultate-strelby-v-skole-pogibli-13-celovek/a-63237933

В Ижевске в школе № 88 на Пушкинской площади произошла стрельба . По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых", - сообщил в понедельник, 26 сентября Следственный комитет России. 

Согласно имеющейся информации, вооруженный мужчина в черном ворвался в школу во время уроков. Сначала он застрелил охранника, а потом пошел в класс и открыл огонь по детям. Tekegram-каналы опубликовали видео с места происшествия, на котором видно, как выносят раненых.

По информации МВД Удмуртии, стрелок покончил с собой. На место происшествия прибыл глава республики Александр Бречалов. По его словам, "к делу привлечены все силы и средства". Школа № 88 рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей.

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