В Италии более 200 человек осудили на процессе против мафии

Судебный процесс над калабрийской мафией "Ндрангетой" длился почти три года и стал крупнейшим подобным разбирательством за последние 30 лет.

Суд в Италии в понедельник, 20 ноября, признал виновными и приговорил к различным тюремным срокам более 200 человек, связанных с преступной мафиозной группировкой "Ндрангета" из южноитальянской области Калабрия. Это был крупнейший за последние 30 лет процесс по делу мафии в стране.

Всего в деле фигурировали 338 человек, которым предъявили более 400 пунктов обвинения, включая незаконный оборот наркотиков и оружия, вымогательство и связь с мафией. Прокуратура запрашивала для 322 обвиняемых в общей сложности почти 5000 лет тюремного заключения.

Среди осужденных - бывший парламентарий

В результате 131 обвиняемого суд оправдал, а 207 - приговорил в общей сложности более чем к 2000 годам заключения. Оглашение приговора длилось около полутора часов.

Самые суровые наказания назначены двум ведущим членам "Ндрангеты" - Саверио Рационале и Доменико Бонавоте - по 30 лет лишения свободы. Среди осужденных был также бывший депутат парламента Джанкарло Питтелли, которого приговорили к 11 годам тюрьмы.

Процесс проходил в специальном комплексе

Комплекс для слушаний в Ламеции-Терме Фото: Valeria Ferraro/AP Photo/picture alliance

Вынесенные приговоры завершили почти трехлетний судебный процесс, который проходил в городе Ламеция-Терме в построенном специально для этих целей комплексе. Еще 70 подсудимых в рамках этого процесса были признаны виновными в ноябре 2021 года после того, как они выбрали ускоренное рассмотрение дела в обмен на смягчение наказания.

"Ндрангета" считается одной из наиболее влиятельных современных мафиозных группировок в Италии. Она занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, имеет многомиллиардные обороты. В 2016 году ее членов уже обвиняли в махинациях в строительном бизнесе и при операциях с недвижимостью на севере Италии после двух разрушительных землетрясений в 2012 году.

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