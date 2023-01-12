На 324-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 13 января (время московское).

++06.30++

Украина призвала страны-члены ООН поддержать резолюцию о создании спецтрибунала для России, которая вскоре будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН относительно верховенства права в международных отношениях. "Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", – цитирует слова Джапаровой агентство "Укринформ".

++05.45++

В Минобороны США прокомментировали недавнюю перестановку в командовании российскими войсками. Тот факт, что в среду, 11 января, начальник Генштаба Валерий Герасимов возглавил военную кампанию в Украине вместо Сергея Суровикина, Пентагон объяснил системными проблемами в действиях войск РФ в Украине. Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер. Вашингтон призвал Москву прекратить развязанную ею войну вместо того, чтобы назначать новых генералов.

В Италии пройдет конференция по восстановлению Украины

++04.50++

В Италии запланировано проведение конференции по вопросам восстановления Украины. Об этом вечером 12 января сообщили в министерстве по делам предприятий и продукции Италии по итогам визита главы этого ведомства Адольфо Урсо в Киев. Указывается, что представительный форум объединит за одним столом итальянские и украинские органы власти и бизнес-структуры, проведение конференции согласовано с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. Пресс-служба министерства также сообщила, что в связи с предстоящим возможным визитом в Украину премьер-министра Джорджи Мелони также обсуждались вопросы, касающиеся "конференции доноров и перспектив плана мирного урегулирования".

++04.00++

В так называемой "ДНР" утверждают, что ВС РФ взяли в оперативное окружение Бахмут в Донецкой области Украины. Об этом заявил в эфире российского Первого канала "врио главы" сепаратистского образования Игорь Кимаковский. В Киеве пока никак не прокомментировали эту информацию. Ранее российская сторона заявляла о взятии Соледара, однако это сообщение было опровергнуто властями Украины и не нашло подтверждения Пентагоном и военными аналитиками американского Института изучения войны (ISW).

Пентагон не может подтвердить захват Соледара россиянами

++02.45++

Министерство обороны США не подтверждает, что Соледар захвачен российскими войсками. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. "Мы точно знаем, что украинцы продолжают боевые операции под Соледаром", - добавил представитель Пентагона. Также он отметил, что в Пентагоне не видят признаков подготовки Москвы к наступлению на Украину с территории Беларуси.

++01.40++

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин считает логичным привлекать к участию в войне России против Украины иностранцев, имеющих российское гражданство. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в пятницу на сайте "Российской газеты". По словам главы СКР, в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч совершеннолетних жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство, "и, следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны".

Зеленский поблагодарил десантников за оборону Соледара

++00.30++

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении поблагодарил воинов-десантников, принимающих участие в боях за Соледар. "Особенно сегодня отмечу десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери", - заявил Зеленский. В обращении он рассказал об очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего, посвященном в первую очередь боям за Соледар, Бахмут и в целом за Донецкое направление.

Хроника событий 12 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 января 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: