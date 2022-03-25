 В Италии освобожден украинский режиссер Евгений Лавренчук | Новости из Германии о Европе | DW | 25.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Италии освобожден украинский режиссер Евгений Лавренчук

Лавренчук был взят под стражу по запросу России, которая добивается его выдачи. Власти РФ обвиняют режиссера в мошенничестве, но итальянский суд счел эти обвинения сфабрикованными.

Неаполь с высоты птичьего полета

Неаполь с высоты птичьего полета

В Италии освобожден из-под стражи украинский режиссер Евгений Лавренчук, который был задержан в декабре по запросу России, добивающейся его экстрадиции, сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 25 марта. Власти РФ обвиняют Лавренчука в мошенничестве, но суд в Неаполе счел эти обвинения сфабрикованными. Он также пришел к выводу, что в действительности режиссера преследуют по политическим мотивам, сообщила Денисова.

По ее словам, сведения о розыске Лавренчука и запросе на его экстрадицию удалены из базы данных Интерпола из-за их несоответствия статье 3-й устава организации, которая строго запрещает использовать возможности Интерпола для преследования людей по политическим, военным, религиозным или расовым мотивам.

 

Заслуженный артист Украины

39-летний Евгений Лавренчук - украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, заслуженный артист Украины и бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета - был задержан в Неаполе, когда летел транзитом из Тель-Авива во Львов. С 17 декабря 2021 года он находился в следственном изоляторе,но 21 января текущего года был переведен под домашний арест.

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал режиссера в июле 2020 года. Лавренчука обвинили в "финансовых нарушениях", совершенных до 2014 года, когда он работал в России.

"Пропаганда гомосексуализма"

Уроженец Львова Евгений Лавренчук обучался в Российской академии театрального искусства по специальности "оперный режиссер". Он основал "Польский театр в Москве" и "Школу актерского мастерства и режиссуры". В 2011 году постановки Лавренчука "Дракон" и "Анна Каренина" на сцене томского Театра юного зрителя вызвали негодование городского совета старейшин. По их мнению, режиссер "пропагандировал гомосексуализм".

В 2014 году Лавренчук уехал в Украину. В интервью порталу Gordon.ua он заявил, что не может находиться в стране, которая убивает его соотечественников. По словам режиссера, он платил в России налоги и потому формально поддерживал российские власти, которые аннексировали Крым и спровоцировали вооруженный конфликт на востоке Украины.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

  • Спектакль БерлусПутин в Театре.doc

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Театр.doc

    У создателей московского документального Театра.doc Михаила Угарова и Елены Греминой постоянно возникают проблемы с властями. Осенью 2014 года театр вынудили покинуть помещение, в котором он работал около 12 лет. Постановку "Болотное дело" пытались сорвать. На спектакли приходила полиция. Позже худрука Михаила Угарова не выпустили из Москвы на гастроли в Берлин.

  • Всеволод Мейерхольд и Дмитрий Шостакович

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Театр имени Всеволода Мейерхольда

    В 1938 году по указанию Комитета по делам искусств СССР был закрыт театр Мейерхольда. Еще до этого была снята с репертуара "Баня" Маяковского, запрещена постановка "Самоубийцы" Эрдмана. Закрытию театра предшествовала разгромная статья в "Правде". Позже Всеволод Мейерхольд был арестован и расстрелян. На этом снимке он - справа, вместе с композитором Дмитрием Шостаковичем.

  • Михаил Булгаков

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Пьесы Михаила Булгакова

    Даже знаменитые "Дни Турбиных" Михаилу Булгакову приходилось несколько раз переделывать, прежде чем пьеса была разрешена к постановке во МХАТе. Тем не менее, ее позже сняли с репертуара. Постановку возобновили, но запрещали другие спектакли по пьесам Булгакова: "Бег", "Зойкину квартиру", "Багровый остров".

  • Владимир Высоцкий

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Театр на Таганке

    Премьера "Гамлета" с Владимиром Высоцким в Театре на Таганке состоялась в 1971 году. В советское время театр постоянно преследовали запреты. Уже в 1968 году запретили "Живого" по повести Бориса Можаева. Позже снимали и другие спектакли, в том числе легендарую постановку "Мастера и Маргариты". Художественного руководителя Юрия Любимова лишили гражданства. "Гамлета" сняли после смерти Высоцкого.

  • Режиссер Петр Фоменко

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    "Новая Мистерия-буфф"

    После нескольких переделок по требованию цензуры спектакль "Новая Мистерия-буфф", поставленный в Театре имени Ленсовета, в 1969 все же не допустили до премьеры. Режиссер Петр Фоменко на несколько лет был отлучен от профессии. Ему пришлось покинуть театр и уехать из Ленинграда в Грузию. С 1981-го по 2001 годы Фоменко преподавал в ГИТИСе.

  • Опера Тангейзер Тимофея Кулябина

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Опера "Тангейзер"

    Весной 2015 года из-за постановки "Тангейзера" против режиссера Тимофея Кулябина и директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича было возбуждено дело об административном правонарушении. Митрополит Тихон обратился в суд, обвинив их в осквернении религиозных символов и литературы. Дело, в конце концов, закрыли, но директора театра уволили, а оперу сняли с репертуара.

  • Кирилл Серебренников

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Балет "Нуреев"

    Премьера балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова должна была состояться в Большом театре еще в июле 2017 года. После генпрогона постановку о судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева перенесли на неопределенный срок. Потом все-таки показали в декабре, но без участия режиссера, находящегося под домашним арестом.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 03:19

Кирилл Серебренников в Германии: "Считаю контрпродуктивным играть в жертву" (21.01.2022)

 

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Премьера в театре: Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли мужа и жены - Михаила и Раисы Горбачевых (09.10.2020)  

Гоголь-центр в Гамбурге и спектакль " Кому на Руси жить хорошо" (28.01.2019)  

Реклама

Самые читаемые

Три саммита о войне: чем ответили в Брюсселе на призывы Зеленского  

Газ только за рубли: ультиматум Путина сделал эмбарго ЕС более вероятным  

Как война в Украине повлияла на "русскоговорящую Германию"  