В Италии освобожден украинский режиссер Евгений Лавренчук

В Италии освобожден из-под стражи украинский режиссер Евгений Лавренчук, который был задержан в декабре по запросу России, добивающейся его экстрадиции, сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 25 марта. Власти РФ обвиняют Лавренчука в мошенничестве, но суд в Неаполе счел эти обвинения сфабрикованными. Он также пришел к выводу, что в действительности режиссера преследуют по политическим мотивам, сообщила Денисова.



По ее словам, сведения о розыске Лавренчука и запросе на его экстрадицию удалены из базы данных Интерпола из-за их несоответствия статье 3-й устава организации, которая строго запрещает использовать возможности Интерпола для преследования людей по политическим, военным, религиозным или расовым мотивам.

Заслуженный артист Украины

39-летний Евгений Лавренчук - украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, заслуженный артист Украины и бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета - был задержан в Неаполе, когда летел транзитом из Тель-Авива во Львов. С 17 декабря 2021 года он находился в следственном изоляторе,но 21 января текущего года был переведен под домашний арест.

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал режиссера в июле 2020 года. Лавренчука обвинили в "финансовых нарушениях", совершенных до 2014 года, когда он работал в России.

"Пропаганда гомосексуализма"

Уроженец Львова Евгений Лавренчук обучался в Российской академии театрального искусства по специальности "оперный режиссер". Он основал "Польский театр в Москве" и "Школу актерского мастерства и режиссуры". В 2011 году постановки Лавренчука "Дракон" и "Анна Каренина" на сцене томского Театра юного зрителя вызвали негодование городского совета старейшин. По их мнению, режиссер "пропагандировал гомосексуализм".

В 2014 году Лавренчук уехал в Украину. В интервью порталу Gordon.ua он заявил, что не может находиться в стране, которая убивает его соотечественников. По словам режиссера, он платил в России налоги и потому формально поддерживал российские власти, которые аннексировали Крым и спровоцировали вооруженный конфликт на востоке Украины.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

Какие спектакли запрещали в СССР и России Театр.doc У создателей московского документального Театра.doc Михаила Угарова и Елены Греминой постоянно возникают проблемы с властями. Осенью 2014 года театр вынудили покинуть помещение, в котором он работал около 12 лет. Постановку "Болотное дело" пытались сорвать. На спектакли приходила полиция. Позже худрука Михаила Угарова не выпустили из Москвы на гастроли в Берлин.

Какие спектакли запрещали в СССР и России Театр имени Всеволода Мейерхольда В 1938 году по указанию Комитета по делам искусств СССР был закрыт театр Мейерхольда. Еще до этого была снята с репертуара "Баня" Маяковского, запрещена постановка "Самоубийцы" Эрдмана. Закрытию театра предшествовала разгромная статья в "Правде". Позже Всеволод Мейерхольд был арестован и расстрелян. На этом снимке он - справа, вместе с композитором Дмитрием Шостаковичем.

Какие спектакли запрещали в СССР и России Пьесы Михаила Булгакова Даже знаменитые "Дни Турбиных" Михаилу Булгакову приходилось несколько раз переделывать, прежде чем пьеса была разрешена к постановке во МХАТе. Тем не менее, ее позже сняли с репертуара. Постановку возобновили, но запрещали другие спектакли по пьесам Булгакова: "Бег", "Зойкину квартиру", "Багровый остров".

Какие спектакли запрещали в СССР и России Театр на Таганке Премьера "Гамлета" с Владимиром Высоцким в Театре на Таганке состоялась в 1971 году. В советское время театр постоянно преследовали запреты. Уже в 1968 году запретили "Живого" по повести Бориса Можаева. Позже снимали и другие спектакли, в том числе легендарую постановку "Мастера и Маргариты". Художественного руководителя Юрия Любимова лишили гражданства. "Гамлета" сняли после смерти Высоцкого.

Какие спектакли запрещали в СССР и России "Новая Мистерия-буфф" После нескольких переделок по требованию цензуры спектакль "Новая Мистерия-буфф", поставленный в Театре имени Ленсовета, в 1969 все же не допустили до премьеры. Режиссер Петр Фоменко на несколько лет был отлучен от профессии. Ему пришлось покинуть театр и уехать из Ленинграда в Грузию. С 1981-го по 2001 годы Фоменко преподавал в ГИТИСе.

Какие спектакли запрещали в СССР и России Опера "Тангейзер" Весной 2015 года из-за постановки "Тангейзера" против режиссера Тимофея Кулябина и директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича было возбуждено дело об административном правонарушении. Митрополит Тихон обратился в суд, обвинив их в осквернении религиозных символов и литературы. Дело, в конце концов, закрыли, но директора театра уволили, а оперу сняли с репертуара.

Какие спектакли запрещали в СССР и России Балет "Нуреев" Премьера балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова должна была состояться в Большом театре еще в июле 2017 года. После генпрогона постановку о судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева перенесли на неопределенный срок. Потом все-таки показали в декабре, но без участия режиссера, находящегося под домашним арестом. Автор: Ксения Сафронова

