В Италии, Франции и Швейцарии прошли протесты против "санпропусков"

Массовые протесты против государственных мер по борьбе с распространением коронавируса прошли в Италии в субботу, 9 октября. По данным СМИ, около 10 000 человек вышли на улицы городов страны в этот день, чтобы выразить недовольство планами правительства сделать с 15 октября обязательным предъявление так называемого "санитарного пропуска", или "зеленого паспорта" на всех рабочих местах.

Этот документ подтверждает, что его обладатель привит от коронавируса, переболел COVID-19 или имеет отрицательный тест на коронавирус. Те, кто не сможет или не захочет предъявить это удостоверение, в Италии впредь не будут допущены к работе и будут вынуждены взять неоплачиваемый отпуск.

Столкновения протестующих с полицией

Отмечается, что самые крупные демонстрации 9 октября прошли в Риме и Милане. При этом в итальянской столице не обошлось без столкновений демонстрантов с полицией. Когда протестующие попытались пробиться к резиденции премьер-министра страны Марио Драги и офису крупнейшего в Италии профсоюза CGIL, стражи правопорядка применили против них водометы и слезоточивый газ. Ранее профсоюз CGIL одобрил расширение действия "санитарных пропусков".

Массовый протест против мер правительства Италии по борьбе с пандемией, Рим

По данным итальянского информагентства ANSA, в ходе беспорядков в Риме было задержано как минимум четыре человека.

Противники расширения действия "санпропусков" на рабочие места утверждают, что подобная мера "опасна для демократии", и называют ее "шантажом".

В Италии около 80 процентов населения в возрасте от 12 лет уже сделали обе прививки от коронавируса.

Протесты против "санпропусков" во Франции и Швейцарии

Между тем во Франции в тот же день, 9 октября, также состоялись массовые протесты против правительственных мер по борьбе с пандемией и расширения действия "санитарных пропусков". На акции французы выходят уже 13-ю субботу подряд, однако число участников подобных мероприятий постепенно снижается. На этот раз, по подсчетам МВД, в протестах приняли участие около 45 тысяч человек по всей стране.

Кроме того, несколько тысяч человек вышли 9 октября в Женеве на протесты против "диктаторства антиковидных мер", в том числе "паспорта здоровья", указывает агентство AFP.

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