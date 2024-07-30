В Италии арестовали активы бизнесмена Алексея Федорычева

Итальянская налоговая полиция арестовала замок XII века Torre del Gallo во Флоренции, который принадлежит президенту баскетбольного клуба "Монако" и бывшему владельцу российского футбольного клуба "Динамо" Алексею Федорычеву. Об этом газета Corriere Fiorentino сообщила в понедельник, 29 июля.

Кроме того, арест был наложен еще на несколько объектов недвижимости и на акции бизнесмена. Всего были арестованы активы Федорычева на сумму в 41 млн евро, указывает агентство Reuters. Арест был произведен по запросу антикоррупционной прокуратуры Украины, которая подозревает бизнесмена в коррупции, мошенничестве и отмывании денег.

Доходы из Украины и недвижимость во Флоренции

По данным итальянской прокуратуры, Федорычев реинвестировал нелегально полученные в Украине доходы и через флорентийский траст владеет крупным комплексом недвижимости во Флоренции. Служба безопасности Украины начала следственные действия в отношении Федорычева еще в 2016 году.

Федорычев - председатель и основатель Fedcom Group - мирового лидера в области логистики, судоходства и торговли сырьевыми товарами, пишет Reuters. С 1994 года он живет в Монако, а с января 2022 года является президентом французского баскетбольного клуба "Монако". В 2006 году журнал Forbes включил Федорычева в список богатейших бизнесменов России с состоянием 450 млн. долларов США.