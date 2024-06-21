В Испании расследуют вмешательство РФ в дела Каталонии

По делу, связанному с предполагаемой причастностью Москвы к попытке сепаратистов отделить Каталонию от Испании, проходят бывшие каталонские чиновники и политики.

Руководитель следственного суда №1 Барселоны Хоакин Агирре в пятницу, 21 июня, приступил к расследованию дела, связанного с предполагаемым вмешательством России в события вокруг Каталонии, где в 2017 году была предпринята попытка провозглашения независимости от Испании. Основанием к открытию дела послужили многочисленные факты, собранные в последние годы спецслужбами Испании. Агирре считает, что Москва оказывала поддержку сепаратистам.

В целях дестабилизации

Подозреваемыми по делу проходят 11 каталонских политиков и чиновников, в том числе бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон и его ближайшие соратники. В 56-страничном постановлении о начале следствия, с которым ознакомился корреспондент DW, отмечается, что сторонники независимости Каталонии "рассчитывали получить от России помощь для осуществления их планов". Их подозревают в государственной измене и нецелевом использовании регионального бюджета.

Действия России в Каталонии, по мнению Хоакина Агирре, объясняются ее "желанием дестабилизировать политически и экономически страны Европейского Союза". Он напоминает, что аналогичные попытки Москва совершала и по отношению к другим государствам, особенно в ходе проходящих в них выборов. Но в Каталонии, как считает следователь, намерения России представляли особую опасность, поскольку их поддерживало руководство региона.

Предложения Москвы

В документе следственного суда отмечается, что испанские спецслужбы выявили серию контактов представителей России с каталонцами. Из материалов обысков и прослушек телефонных переговоров явствует, что эмиссары Москвы предлагали - в октябре 2017 года на совещании в барселонской резиденции Пучдемона и с его участием - направить для поддержки независимости Каталонии военную и финансовую помощь.

За эту помощь сепаратистам предлагали создать в Каталонии структуру, которая помогла бы России использовать криптовалюту в международных сделках. Хоакин Агирре подчеркивает, что пробная пересылка каталонцам криптовалюты была осуществлена из Объединенных Арабских Эмиратов россиянином, который в документе фигурирует как Николай Садовников.

Контакты в России

Контакты представителей РФ с сепаратистами осуществлялись также в Москве, причем как до событий 2017 года, так и позже. К примеру, в 2019 году, по данным Агирре, в российской столице доверенные лица Пучдемона - Жозеп Алай и Гонсало Бойе - встречались с сотрудниками российских спецслужб, крупными чиновниками и журналистами.

Среди собеседников каталонцев в России упоминаются и некоторые криминальные лидеры, в том числе Захарий Калашов, отбывший до этого тюремный срок в Испании. В Москве некоторое время функционировало и представительство Каталонии, на содержание которого из каталонского бюджета было незаконно потрачено более 2,5 млн евро.