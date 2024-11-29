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ПолитикаИрландия

В Ирландии проходят досрочные выборы в парламент

Александра Иванова
29 ноября 2024 г.

Центральными темами на парламентских выборах в Ирландии являются проблемы миграции, а также снижение уровня жизни.

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Указатель к одному из избирательных участков для голосования на парламентских выборах в Ирландии
Указатель к одному из избирательных участков в ЛохлинстаунеФото: Toby Melville/REUTERS

В Ирландии в пятницу, 29 ноября, проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в  7 утра по местному времени. Голосование продлится до 22 часов. При этом подсчет голосов начнется лишь на следующий  день, в 10.00 30 ноября. В ирландский парламент - Dáil Éireann - 34-го созыва должны быть избраны 173 депутата.

До недавнего времени центристская партия "Фине гэл" (ФГ) премьер-министра страны Саймона Харриса лидировала в опросах и имела неплохие шансы снова сформировать правительство. Однако на фоне ряда политических скандалов рейтинг партии заметно опустился.

По результатам последних опросов, три крупные партии - партнеры по нынешней правящей коалиции: ФГ и другая центристская партия - "Фианна фойл" (ФФ) Михола Мартина, который занимает пост министра иностранных дел и обороны,  - а также самая сильная из оппозиционных партий - национал-республиканская партия "Шинн фейн", считавшаяся ранее политической силой террористической группировки IRA, - идут "ноздря в ноздрю".

Центральными темами в ходе избирательной кампании партий были проблемы миграции, а также снижающийся уровень жизни в стране, в том числе нехватка доступного по стоимости жилья, и другие социальные темы.

Досрочные парламентские выборы в Ирландии

О намерении провести досрочные выборы в парламент премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, возглавляющий центристскую партию "Фине гэл" (ФГ), заявил 6 ноября. Изначально выборы были намечены на март 2025 года, однако лидеры всех партий, входящих в кабинет министров, были едины в решении провести их раньше.

В Ирландии выборы депутатов парламента проходят по принципу "передаваемых голосов". Избиратели могут проголосовать за нескольких кандидатов в очередности, соответствующей уровню их симпатий. Если кандидат уже набрал достаточно голосов, чтобы получить мандат, его "избыточные" голоса автоматически переходят следующему по числу сторонников кандидату.

Соглашение о формировании нынешнего правительства Ирландии было подписано 15 июня 2020 года между ФФ, ФГ и "зелеными". 27 июня 2020 года кабинет приступил к работе. Пост премьер-министра 17 декабря 2022 года перешел от лидера ФФ Мартина к лидеру ФГ Лео Варадкару. 9 апреля 2024 год, однако, Варадкара сменил его соратник по партии Саймон Харрис.

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