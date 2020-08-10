 Хроника пандемии: В Иране закрыли газету за критику официальной информации по пандемии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.08.2020

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Мир

Хроника пандемии: В Иране закрыли газету за критику официальной информации по пандемии

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 20,1 млн человек в мире. Более 736 тысяч скончались. Излечившимися считаются почти 13 млн пациентов. DW следит за событиями 11 августа

На улицах Тегерана

Люди в защитных масках на улицах Тегерана

Мировое сообщество продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 20,1 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 736 тысяч человек, выздоровели почти 13 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 11 августа (время московское).

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Власти Ирана закрыли ежедневную газету Dschahan Sanaat за критическую публикацию, касающуюся официальной информации о распространении в республике коронавирусной инфекции. По словам главного редактора издания, причиной стало интервью с эпидемиологом, который заявил, что цифры числа заразившихся, а также умерших от последствий COVID-19 занижены приблизительно в 20 раз из политических соображений. Также, указал эпидемиолог, вспышка коронавируса в стране началась  гораздо раньше, чем в конце февраля, но эта информация также была засекречена из-за парламентских выборов и празднования годовщины революции. Министерство здравоохранения Ирана назвало публикацию в Dschahan Sanaat непрофессиональной.

Хроника пандемии 10 августа >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская


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