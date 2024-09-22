В Иране от взрыва метана в шахте погибли не менее 30 человек

В Иране от взрыва метана в шахте погибли не менее 30 человек22 сентября 2024 г.
Не менее 30 человек погибли и 17 получили ранения в результате взрыва метана в угольной шахте, расположенной в провинции Южный Хорасан на востоке Ирана, сообщило утром в воскресенье, 22 сентября, государственное информагентство IRNA.
По словам главы провинции Джавада Генаата, в настоящий момент спасатели пытаются освободить из-под завалов 22 шахтеров. Операцию спасения затрудняет скопление метана в шахте.
Взрыв произошел около 21.00 21 сентября на шахте, эксплуатируемой компанией Madanjoo. По данным государственного ТВ, во время трагедии в ней находились 69 человек. "17 пострадавших были доставлены в больницу", - цитируют иранские СМИ главу Красного Полумесяца Ирана.
Государственное телевидение Ирана показало кадры, на которых к месту трагедии прибывают вертолеты спасателей, чтобы доставить пострадавших в больницу.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при взрыве в шахте. "Я говорил с министрами, и мы сделаем все возможное, чтобы принять последующие меры", - заявил Пезешкиан в телеэфире.