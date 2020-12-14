В Иране антрополог осужден на 9 лет тюрьмы за свою деятельность

Британско-иранский антрополог и социолог Камиль Амади приговорен в Иране к 9 годам лишения свободы и штрафу в 600 000 евро за "подрывную" исследовательскую деятельность. Об этом иранское новостное агентство "Тасним" сообщило в воскресенье, 13 декабря.

По его сведениям, ученого обвинили в сотрудничестве с зарубежными враждебными СМИ, европейскими организациями, поддерживающими ЛГБТ-сообщество, а также предоставлении ложных сведений о ситуации с правами человека в исламской Республике спецдокладчику ООН. Гомосексуальность по законам Ирана является преступлением.

Без встреч с адвокатом за 3 месяца заключения

Сам ученый подчеркнул, что за 100 дней содержания под стражей ему не позволили встретиться с адвокатом. Защита Амади намерена обжаловать приговор. Его адвокат по неизвестной причине сообщил о восьмилетнем лишении свободы.

Исследования Амади касаются, среди прочего, тем детских браков и женского обрезания в Иране. В 2019 году ученый был задержан по подозрению в контактах с организациями, связанными с иностранными разведками, но позднее отпущен под залог.

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