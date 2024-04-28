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В Ираке принят закон о тюремных сроках за однополые связи

Даниил Сотников
28 апреля 2024 г.

За однополые связи в Ираке грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, а за "пропаганду гомосексуальности" - от семи лет.

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Парламент Ирака (2022 год)
Парламент Ирака (2022 год)Фото: Iraqi Parliament/Handout via Xinhua/picture alliance

Парламент Ирака в субботу, 27 апреля, принял закон, криминализирующий однополые отношения. Его  необходимость депутаты обосновали "защитой религиозных ценностей", пишет агентство Reuters. Как утверждается в тексте документа, с которым ознакомилось агентство, он необходим для "защиты иракского общества от морального разложения и призывов к гомосексуализму, охвативших мир". В поддержку законопроекта  проголосовали в основном консервативные партии шиитов, которые образуют крупнейшую коалицию в преимущественно мусульманском парламенте Ирака, пишет Reuters.

Закон запрещает однополые связи и "пропаганду гомосексуальности"

Закон запрещает однополые отношения под угрозой лишения свободы на срок от 10 до 15 лет и предусматривает не менее семи лет тюремного заключения за "пропаганду гомосексуальности" или проституцию. Кроме того, введено наказание на срок от одного до трех лет для любого, кто "меняет свой биологический пол" или умышленно "одевается женоподобно", сообщает Reuters. Как отмечает агентство, первоначально законопроект предусматривал смертную казнь за однополые контакты, но в него в итоге были внесены поправки.

"Принятие иракским парламентом закона против ЛГБТ подтверждает ужасающую историю нарушений прав ЛГБТ в Ираке и является серьезным ударом по фундаментальным правам человека", - заявила заместитель директора программы по правам ЛГБТ в Human Rights Watch Раша Юнес.

"Ирак эффективно закрепил в законе дискриминацию и насилие, которым представители ЛГБТ-сообщества подвергались с абсолютной безнаказанностью на протяжении многих лет", - прокомментировал закон эксперт Amnesty International по Ираку Разав Салихи.

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