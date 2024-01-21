В Ираке базу США и союзников обстреляли ракетами

База международной коалиции в Ираке подверглась ракетному обстрелу со стороны местных боевиков, связанных с Ираном.

Как минимум 15 ракет было выпущено по военной базе Айн аль-Асад в иракской провинции Аль-Анбар, где располагаются силы международной коалиции по борьбе с "Исламским государством", которую возглавляет США. Об атаке сообщает в субботу, 20 января, агентство AFP. По данным СМИ, две ракеты поразили объекты на базе, в результате чего пострадал один военнослужащий из Ирака.

13 других ракет были перехвачены средствами ПВО. Военные проводят оценку ущерба, сообщил AFP представитель ВС США.

Атаки на объекты США в Ираке совершают проиранские боевики

Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское сопротивление Ирака" - свободный альянс вооруженных групп, связанных с проиранской коалицией "Хашд аш-Шааби".

Альянс боевиков брал на себя ответственность и за большинство прошлых атак на военные объекты США, участившихся после эскалации палестино-израильского конфликта. С середины октября американские военные зафиксировали более 100 таких нападений.

В ответ на эти атаки США наносят удары по предполагаемым позициям боевиков.

Кроме того, в начале декабря американское посольство в Багдаде подверглось ракетному обстрелу, однако запущенные снаряды не долетели до целей. Это стало первой атакой на диппредставительство США в Ираке с начала войны Израиля против ХАМАС.

Боевики в Ираке поддерживают йеменских хуситов

"Исламское сопротивление Ирака" в начале января угрожало "напасть на американскую базу" с задействованием всех своих ресурсов, если США атакуют объекты хуситов в Йемене.

Заявление было сделано после того, как США предупредили хуситов о последствиях за атаки на судна в Красном море, продолжающиеся в последние месяцы.

Предупреждение не принесло результата - хуситы продолжили атаковать суда. Среди прочего сообщается, что в некоторых случаях боевики по ошибке обстреливают танкеры с российской нефтью - однако Москва на это не реагирует.

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