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В интернет попали данные о 800 тысячах электрокаров от VW

Алексей Волошинов
27 декабря 2024 г.

Данные специального приложения для водителей электромобилей от Volkswagen хранились практически в открытом доступе, что привело к масштабной утечке, сообщил Der Spiegel.

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Электромобили Volkswagen (фото из архива)
Электромобили Volkswagen (фото из архива)Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

Данные о 800 тысячах электромобилей оказались доступны в интернете, сообщил на своем сайте в пятницу, 27 декабря, немецкий журнал Der Spiegel. По информации журналистов, несколько терабайтов данных специального приложения Volkswagen для водителей электрокаров в течение нескольких месяцев хранились практически в открытом доступе в облачном хранилище Amazon. Таким образом удалось отследить точную информацию о перемещениях примерно 460 тысяч электромобилей марок Volkswagen, Seat, Audi и Skoda в Германии и за ее пределами.

Под удар попали, в частности, политики, полицейские и работники спецслужб. Так, легко было установить, чья машина регулярно парковалась возле одного из зданий Федеральной разведывательной службы или ездила на военную авиабазу ВВС США в Рамштайне.

Der Spiegel отмечает, что утечка произошла по ошибке Cariad - дочерней компании VW, созданной для разработки платформы для всех электромобилей концерна. Об этой бреши в безопасности информатор сообщил IT-экспертам и журналистам. После их обращения к разработчикам доступ к данным был закрыт.

В качестве эксперимента журналисты проследили за двумя политиками

Депутат парламента земли Нижняя Саксония от партии "зеленых" Надя Вайпперт (Nadja Weippert) и депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Маркус Грюбель (Markus Grübel) разрешили Der Spiegel изучить данные их автомобилей в качестве эксперимента.

Авторам текста удалось установить, что машина Нади Вайпперт регулярно паркуется у здания ратуши в общине Тоштедт в Нижней Саксонии, у местного ландтага, а также перед спортивным клубом, в который она ходит, у любимой пекарни Вайпперт и у офиса физиотерапевта. Маркус Грюбель регулярно ездит в дом престарелых к отцу, а иногда - к местам дислокации воинских частей, так как он является членом комитета бундестага по обороне.

Оба политика были возмущены такими утечками данных. По мнению Грюбеля, подобные ошибки не укрепляют доверие к немецкой автомобильной промышленности. "IT-экспертиза производителей явно нуждается в улучшении", - сказал журналистам.

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