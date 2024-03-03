В Ингушетии в городе Карабулак объявлен режим КТО

Согласно сообщениям, неизвестные накануне вступили в перестрелку с полицией. Сотрудники правоохранительных органов вели бой с "группой боевиков, планировавших преступления террористической направленности".

В Ингушетии неизвестные вечером в субботу, 2 марта, вступили в перестрелку с полицией. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что сотрудники правоохранительных органов вступили бой с "группой боевиков, планировавших преступления террористической направленности". На видео с места событий были слышны звуки одиночных взрывов и автоматных очередей, затем по жилому дому прилетел снаряд, на кадры попал взрыв, сообщают "Кавказ.Реалии".

Издание Baza утром 3 марта сообщило, что в ходе перестрелки погиб случайный прохожий, но близкий к правоохранительным органам Telegram-канал "Розыск Ингушетия" опроверг это.

Согласно сообщению Telegram-канала "Розыск Ингушетия", спецназ ФСБ заблокировал в многоквартирном доме по улице Осканова вооруженных людей, которые вступили в бой с силовиками. В Карабулаке с 19.30 мск 2 марта действует режим контртеррористической операции (КТО). Район операции ограничен четырьмя улицами - Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.

По сведениям на утро 3 марта, силовики завершили "досмотровые мероприятия в многоквартирном доме, в котором укрывались участники международной террористической организации "Исламское государство". По предварительным данным, обнаружены тела 6 боевиков. Как сообщает агентство ТАСС, режим КТО на территории региона продолжает действовать.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

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