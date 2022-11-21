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Последствия землетрясения в Индонезии (фото из архива)
Последствия землетрясения в Индонезии (фото из архива)Фото: Uncredited/Xinhua/imago images
КатастрофыИндонезия

В Индонезии жертвами землетрясения стали не менее 50 человек

Сергей Ромашенко
24 мин. назад

В результате стихийного бедствия на острове Ява погибли и пострадали сотни людей. Сейсмологи предупредили об опасности новых подземных толчков.

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В Индонезии в результате землетрясения на главном острове страны Ява в понедельник, 21 ноября, погибли, по предварительным данным, не менее 50 человек, сотни других получили травмы, сообщил представитель администрации города Сианджур, наиболее сильно пострадавшего от стихии. По словам чиновника, разрушены сотни, а, возможно, и тысячи домов.

Ранее местные власти сообщили, что только в одной из больниц Сианджура находятся почти 20 погибших и не менее трехсот пострадавших. По данным сейсмологической службы США, магнитуда землетрясения составляла 5,6. Эпицентр находился в окрестностях Сианджура в провинции Западная Ява.

Отголоски землетрясения ощущались и в расположенной в ста километрах столицеИндонезииДжакарте, где зашатались многоэтажные здания. Люди в панике выбегали на улицу, однако о крупных разрушениях и жертвах в Джакарте пока не сообщается. Индонезийские метеорологи предупредили обопасности новых подземных толчков. Жителям рекомендовано временно оставаться под открытым небом.

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