Последствия землетрясения в Индонезии (фото из архива)Фото: Uncredited/Xinhua/imago images
КатастрофыИндонезия
В Индонезии жертвами землетрясения стали более 60 человек
Сергей Ромашенко
19 ч. назад
В результате стихийного бедствия на острове Ява погибли и пострадали сотни людей. Сейсмологи предупредили об опасности новых подземных толчков.
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В Индонезии в результате землетрясения на главном острове страны Ява в понедельник, 21 ноября, погибли, по предварительным данным, более 60 человек, сотни других получили травмы, сообщил представитель администрации города Сианджур, наиболее сильно пострадавшего от стихии. По словам чиновника, разрушены сотни, а, возможно, и тысячи домов.
Ранее местные власти сообщили, что только в одной из больниц Сианджура находятся почти 20 погибших и не менее трехсот пострадавших. По данным сейсмологической службы США, магнитуда землетрясения составляла 5,6. Эпицентр находился в окрестностях Сианджура в провинции Западная Ява.
Отголоски землетрясения ощущались и в расположенной в ста километрах столицеИндонезииДжакарте, где зашатались многоэтажные здания. Люди в панике выбегали на улицу, однако о крупных разрушениях и жертвах в Джакарте пока не сообщается. Индонезийские метеорологи предупредили обопасности новых подземных толчков. Жителям рекомендовано временно оставаться под открытым небом.