В Индии в результате столкновения поездов есть погибшие

На юго-востоке Индии столкнулись два пассажирских поезда. В результате минимум 6 человек погибли, более 20 получили ранения.

По меньшей мере 6 человек погибли и около 40 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов в индийском штате Андхра-Прадеш в воскресенье, 29 октября, сообщает агентство AP. В то же время Reuters со ссылкой на местных властей пишет о 10 погибших и 25 пострадавших.

По словам высокопоставленного правительственного чиновника, в результате происшествия три вагона одного из пассажирских поездов сошли с рельсов. Инцидент произошел на юго-востоке Индии, когда один из поездов, ехавший из населенного пункта Визага в Раягаду, остановился из-за обрыва электропровода контактной сети. В этот момент в него врезался встречный экспресс.

В начале июня в результате столкновения поездов в индийском штате Одиша погибли не менее 288 человек, пострадали еще более 900 человек. Это стало крупнейшей железнодорожной катастрофой в стране за последние 20 лет.

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