В Индии разбились два истребителя

Один из пилотов погиб, сообщили в ВВС Индии. Предположительно истребители Су-30 и Mirage ВВС Индии столкнулись в воздухе во время тренировочного полета.

Два самолета ВВС Индии потерпели крушение в субботу, 28 января, в 300 километрах от столицы страны Нью-Дели, передает агентства AFP и Reuters со ссылкой на местную полицию. По словам собеседников AFP, причиной произошедшего могло стать столкновение этих самолетов в воздухе во время учений.

Представитель полиции указал, что место нахождение обломков одного из самолетов уже установлено, а получивший ранения пилот обнаружен в лесу вблизи деревни Пахадгарх в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Поиски обломков второго самолета продолжаются.

Один из пилотов погиб

Между тем пресс-служба индийских ВВС сообщает об инциденте с участием двух истребителей в районе города Гвалиор. Один из троих пилотов погиб.

Как пишет газета The Hindustan Times, ВВС начали расследование и проверяют версию о столкновении боевых самолетов в воздухе. По данным властей штата Мадья-Прадеш , речь идет об истребителях Су-30 и Mirage. На борту первого из них находились два пилота, на борту последнего - один. Видеозапись с места падения самолета Mirage опубликовал новостной портал Gwalior Diaries.

Авиационные аварии в Индии

Это уже не первая авиационная авария в ВВС Индии за последнее время, констатирует AFP. В октябре 2022 года при крушении вертолета в штате Аруначал-Прадеш, расположенном на границе с Китаем, погибли пятеро военных. За несколько недель до этого в том же штате недалеко от города Таванг разбился еще один военный вертолет, его пилот погиб.

В декабре 2021 года в результате крушения вертолета Ми-17 российского производства в штате Тамилнад на юге страны погиб тогдашний глава Штаба обороны Индии генерал Бипин Рават и еще 12 человек, включая его супругу.

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