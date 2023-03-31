В Индии при обрушении пола в храме погибли 35 человек
Александра Иванова
18 мин. назад
Во время отмечания праздника Рама Навами в индуистском храме в городе Индор провалилось напольное покрытие, под которым находился колодец.
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Число людей, погибших в Индии в результате обрушения напольного покрытия колодца в индуистском храме Beleshwar Mahadev города Индор (штат Мадхья-Прадеш), к утру пятницы, 31 марта, возросло до 35 человек, передают местные власти. По их словам, к моменту публикации спасательные работы продолжались с целью найти последнего пострадавшего.
Трагедия в храме произошла накануне. Десятки верующих, отмечающих крупный религиозный праздник Рама Навами, провалились в ступенчатый колодец, решетчатое покрытие которого не выдержало их веса.
По сведениям газеты The Times of India, среди провалившихся в колодец, глубина которого составляет 7,5 метра, были женщины и дети, в том числе полуторагодовалый малыш.
Комментируя эту трагедию, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что она причинила ему "исключительную боль". "Правительство штата активно руководит спасательными работами и оказанием помощи. Мои молитвы со всеми пострадавшими и их семьями", - добавил он.
В свою очередь министр внутренних дел штата Мадхья-Прадеш сообщил журналистам 30 марта, что по факту происшествия было начато расследование.
Трагедии во время отмечания религиозных праздников в Индии
Трагедия, случившаяся 30 марта в индуистском храме в городе Индор, - уже не первый несчастный случай со смертельным исходом, произошедший в Индии во время отмечания религиозных праздников.