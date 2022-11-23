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Израильская полиция на месте взрыва
Израильская полиция на месте взрываФото: Mahmoud Illean/APpicture alliance
ПолитикаИзраиль

В Иерусалиме при двух взрывах погиб один и ранены 18 человек

Сергей Ромашенко
33 мин. назад

Израильская полиция заявила, что совершен комбинированный теракт. МИД ФРГ выразил соболезнования, подчеркнув, что террор и ненависть не должны одержать верх.

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В Иерусалиме в результате двух взрывов на автобусных остановках погиб как минимум один человек, еще не менее 18 получили ранения, в том числе тяжелые, сообщила спасательная служба Израиля в среду, 23 ноября. Полиция заявила, что речь идет о комбинированном теракте.

Первый взрыв произошел на остановке на окраине Иерусалима, в результате были ранены 11 человек. Вскоре после этого прогремел еще один взрыв на остановке в Рамоте в северных предместьях города. Здесь были ранены три человека, еще четверо были госпитализированы в шоковом состоянии. После взрыва полиция перекрыла скоростную трассу в Тель-Авив. Ведется розыск нападавших.

По сообщению израильских СМИ, взрывные устройства были приведены в действие, по всей видимости, дистанционно. Они были наполнены гвоздями и винтами. От полученных ранений скончался несовершеннолетний мальчик.

Израильские политики требуют жесткого ответа

Депутат кнессета от ультрарелигиозной партии Шас Иоав Бен-Зур назвал сегодняшний день возвращением кошмара и тяжелым и кровавым днем второй палестинской интифады. "От израильской силы сдерживания почти ничего не осталось. Террор с каждым днем набирает силу", - констатировал он.

Правоэкстремистский политик Итамар Бен-Гвир заявил, что виновные должны "заплатить за террор". Он призвал вернуться к тактике прицельных убийств и ужесточить условия содержания для находящихся в израильских тюрьмах палестинских радикалов. "Мы должны как можно скорее сформировать правительство. Террор не ждет", - заявил политик, участвующий в коалиционных переговорах и требующий для себя портфель министра внутренней безопасности.

В Иерусалиме в прошлом неоднократно происходили нападения со стороны палестинцев. На прошлой неделе в результате нападения близ еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан погибли трое израильтян.

МИД ФРГ соболезнует жертвам терактов в Иерусалиме

Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что "отвратительные теракты" на автобусных остановках в Иерусалиме являются нападением на мирную будничную жизнь всех израильтян. "Террор и ненависть не должны одержать верх. Мы глубоко соболезнуем жертвам нападений, в результате которых погиб как минимум один человек и многие другие получили тяжелые ранения. В наших мыслях мы вместе с ранеными и родственниками пострадавших", - говорится в заявлении германского МИДа.

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