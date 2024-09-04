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В ходе рейда в Тюрингии арестованы пятеро контрабандистов

Роман Сулима
4 сентября 2024 г.

По данным федеральной полиции и следственной прокуратуры города Гера, банда незаконно ввезла в Германию не менее 140 человек, получив за это вознаграждение.

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Полицейский рейд
В ходе рейда был задействован спецназ (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/D. Young

Пятеро разыскиваемых по ордерам на арест лиц были взяты под стражу на территории федеральной земли Тюрингия в среду, 4 сентября, в ходе крупного рейда против предполагаемой банды контрабандистов. По данным федеральной полиции и следственной прокуратуры города Гера, которые приводит агентство AFP, банда незаконно ввезла в Германию не менее 140 человек и получила взамен денежное вознаграждение.

Уточняется, что федеральная полиция провела обыски в общей сложности в пяти федеральных землях. По данным следствия, в качестве подозреваемых рассматриваются 20 человек, 18 из которых подозреваются в контрабанде людей по различным маршрутам из Хорватии или Словакии через Чехию в Германию или соседние европейские страны с декабря 2022 года.

По имеющимся данным, за каждую операцию по контрабанде из Словакии в ФРГ они требовали около 700 евро, а в случае переправления в другую страну - еще 500 евро. Отмечается также, что страны происхождения всех подозреваемых - Сирия, Болгария и Ирак.

Члены банды играли разные роли

Подозреваемые в возрасте от 23 до 57 лет - трое сирийцев и двое иракцев, - как утверждается, играли различные роли в международной группе контрабандистов, выступая в качестве организаторов или водителей. По словам следователей, их финансовые операции проводились на конспиративной квартире в городе Йена. Кроме того, два выходца из Сирии среди подозреваемых, как утверждается, использовали запрещенную в Германии процедуру расчета "хавала", при которой средства переводятся за границу анонимно в обмен на комиссию, что позволяет скрыть происхождение денег.

В ходе операции по задержанию было задействовано около 340 сотрудников федеральной полиции, включая спецназ. По данным прокуратуры, из пятнадцати обысков в Тюрингии десять были проведены в Йене, три - в Зондерсхаузене и по одному - в Нордхаузене и Бад-Зульце. Кроме того, обыски прошли на четырех объектах в четырех других федеральных землях.

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