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ЦАХАЛ в ходе операции в Газе освободил военнослужащую

Жан Рофе
30 октября 2023 г.

По данным израильских военных, рядовая ЦАХАЛ Ори Магидиш, взятая в заложники боевиками ХАМАС 7 октября, чувствует себя хорошо и находится со своей семьей.

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Ори Магидиш (в центре) с семьей
Ори Магидиш (в центре) с семьейФото: Israeli Security AgencyAP/picture alliance

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободила израильскую военнослужащую, находившуюся в заложниках у радикального исламистского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале в понедельник, 30 октября. По ее данным, рядовая ЦАХАЛ Ори Магидиш, которая была похищена боевиками ХАМАС 7 октября, была освобождена в ходе наземной операции в секторе Газа минувшей ночью.

Военные сообщили, что Магидиш прошла медицинское обследование, чувствует себя хорошо и уже встретилась со своей семьей. Они также опубликовали ее фотографию.

Израиль не пойдет на прекращение огня в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил освобождение заложницы. "Это достижение является выражением нашей приверженности тому, чтобы освободить всех похищенных", - сказал премьер. Он подчеркнул, что Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и продолжит решительную борьбу с ХАМАС.

По данным израильских военных, в настоящее время в заложниках у ХАМАС, признанного в Израиле, США и Евросоюзе террористической организацией, находятся 239 человек. Еще 40 человек остаются пропавшими без вести. Опознание тел многих жертв нападения ХАМАС на Израиль 7 октября еще не завершено.

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