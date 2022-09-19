На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 20 сентября (время московское).

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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение об ужесточении правил въезда в Польшу граждан РФ. "Только обширные, жесткие санкции могут оказать решающее влияние на путинский режим", - подчеркнул он в Twitter. По словам Каминьского, ужесточение правил въезда россиян - результат договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией.

В Херсонскую область перестала поступать энергия с ЗАЭС

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Из-за повреждения линии электропередачи в Херсонскую область перестала поступать электроэнергия с Запорожской АЭС и Запорожской ТЭЦ, сообщают в Telegram пророссийские "власти" региона . Отмечается, что сейчас Херсонская область отключена от энергосетей Украины.

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Делегация правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) намеревается посетить восточную Украину. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на фракцию АдГ в ландтаге федеральной земли Саксония-Анхальт. Указывается, что цель поездки политиков в Украину - "получить собственное представление о гуманитарной ситуации" там.

Между тем отозванный из Берлина на родину посол Украины Андрей Мельник сообщил в Twitter, что в числе депутатов, собирающихся посетить восточную Украину, есть и представители ландтага земли Северный Рейн - Вестфалия. По его мнению, поездка представителей АдГ на территорию Украины, находящуюся под оккупацией России, станет выражением их "поддержки этой уничтожительной войны".

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Препятствия на пути к экспорту российских удобрений, на которые не распространяются санкционные меры, необходимо устранить. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью газете Die Zeit . "Если нам не удастся нормализовать рынок удобрений, в 2023году мы столкнемся с их нехваткой", - предупредил он.

Хроника событий 19 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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