  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Российский военный на территории ЗАЭС, май 2022 года
Российский военный на территории ЗАЭСФото: AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

В Херсонскую область перестала поступать энергия с ЗАЭС

Александра Иванова
33 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 сентября.

https://www.dw.com/ru/v-hersonskuu-oblast-perestala-postupat-energia-s-zaporozskoj-aes/a-63175518

На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 20 сентября (время московское).

++02.00++

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение об ужесточении правил въезда в Польшу граждан РФ. "Только обширные, жесткие санкции могут оказать решающее влияние на путинский режим",  - подчеркнул он в Twitter. По словам Каминьского, ужесточение правил въезда россиян - результат договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией.

В Херсонскую область перестала поступать энергия с ЗАЭС

++01.02++

Из-за повреждения линии электропередачи в Херсонскую область перестала поступать электроэнергия с Запорожской АЭС и Запорожской ТЭЦ, сообщают в Telegram пророссийские "власти" региона. Отмечается, что сейчас Херсонская область отключена от энергосетей Украины.

++00.30++

Делегация правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) намеревается посетить восточную Украину. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на фракцию АдГ в ландтаге федеральной земли Саксония-Анхальт. Указывается, что цель поездки политиков в Украину - "получить собственное представление о гуманитарной ситуации" там.

Между тем отозванный из Берлина на родину посол Украины Андрей Мельник сообщил в Twitter, что в числе депутатов, собирающихся посетить восточную Украину, есть и представители ландтага земли Северный Рейн - Вестфалия. По его мнению, поездка представителей АдГ на территорию Украины, находящуюся под оккупацией России, станет выражением их "поддержки этой уничтожительной войны".

++00.05++

Препятствия на пути к экспорту российских удобрений, на которые не распространяются санкционные меры, необходимо устранить. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью газете Die Zeit. "Если нам не удастся нормализовать рынок удобрений, в 2023году мы столкнемся с их нехваткой",  - предупредил он.

Хроника событий 19 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Меняются ли настроения в России?

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что происходило в украинских деревнях под Харьковом, оккупированных РФ (19.09.2022)

Что происходило в украинских деревнях под Харьковом, оккупированных РФ (19.09.2022)

После начала контрнаступления Украины приграничные с Россией населенные пункты подвергаются постоянным обстрелам. Корреспондент DW отправился на недавно освобожденные от российской оккупации территории недалеко от Харькова, где он встретился с людьми, которые продолжают выживать под обстрелами.
Конфликты
6 ч. назад
03:04 мин.
external

Контрнаступление Украины. Госизмена Путина. Оружейный металлолом - "Заповедник", выпуск 231, 18.09.22

Контрнаступление Украины. Госизмена Путина. Оружейный металлолом - "Заповедник", выпуск 231, 18.09.22

В Кремле обсуждают провалы на фронте. Стихи об обвинениях Путина в госизмене. Блошиный рынок с оружием Северной Кореи и конфликтом между Арменией и Азербайджаном. ХАМАС встречается с Лавровым. Иран сдал экзамены в ШОС. Песня о президенте и его команде. Смотрите в 231-м выпуске "Заповедника"!
Политика
18 сентября 2022 г.
14:49 мин.

Интервью генсека ООН Антониу Гутерриша газете Die Zeit

Warum brauchen wir die Vereinten Nationen noch, Herr Guterres?
www.zeit.de
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Один из корпусов ЮАЭС с разбитыми окнами после обстрела 19 сентября 2022 года

Обстрел ЮАЭС и другие главные события 208-го дня войны

Конфликты
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Йозеф Шустер

Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta

Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta

Общество
13 ч. назад
Пограничный переход в Нарве

Четыре страны ЕС закрыли въезд российским туристам

Четыре страны ЕС закрыли въезд российским туристам

Конфликты
18 ч. назад
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский

В Киеве не видят смысла во встрече Зеленского с Путиным

В Киеве не видят смысла во встрече Зеленского с Путиным

Политика
18 сентября 2022 г.
У мужчины на спине прикреплен лист бумаги6 на котором написано "иностранный агент"

Против кого направлены поправки в закон РФ об "иноагентах"?

Против кого направлены поправки в закон РФ об "иноагентах"?

Правовые основы государства
18 сентября 2022 г.
Geofaktor Podcast Teaser

Как живет освобожденная Харьковская область

Как живет освобожденная Харьковская область

Политика
17 сентября 2022 г.
Screenshot I DW Gerspräch mit Igor Guberman, ein russischer Schriftsteller

Поэт Игорь Губерман: Путин - в чистом виде "пахан"

Поэт Игорь Губерман: Путин - в чистом виде "пахан"

Политика
17 сентября 2022 г.
На главную страницу