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В Херсонской области из-за обстрелов погибли три человека

Даниил Сотников
24 ноября 2023 г.

Херсонская область вновь подверглась российским обстрелам. в результате которых погибли трое, пострадали 11 человек.

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Мешки с песком на улицах Херсона
Мешки с песком на улицах ХерсонаФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

В Херсонской области в результате обстрелов за прошедшие сутки погибли три человека, еще 11, в том числе двое детей, получили ранения. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин.

По его данным, за сутки российские войска совершили 119 обстрелов области, выпустив 638 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации. По Херсону был выпущен 91 снаряд, некоторые из которых попали в жилые кварталы, сообщил Прокудин.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 получили ранения, из них два ребенка", - написал глава администрации. Прокудин также опубликовал видео с последствиями, как утверждается, российского удара по зданию детской библиотеки в Херсоне. "Главное, что люди не пострадали. А стены обязательно отремонтируем", - написал он.

Херсон, фактически находящийся на линии фронта, почти каждый день подвергается российским обстрелам

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