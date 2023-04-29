В Херсонской области готовятся к возможной эвакуации жителей

На 430-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 29 апреля (время московское).

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Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил , что дал поручение проработать пути эвакуации населения в случае массированного обстрела региона российскими войсками. По его словам, РФ в последние дни усилила обстрелы "не только Херсонщины, но и всей Украины".

В своем видеообращении, опубликованном в Telegram, Прокудин рассказал, что были "определены безопасные маршруты выезда автотранспорта из населенных пунктов, места временного жительства людей, обеспечение их лекарствами, едой и всем необходимым". Также составляются списки маломобильных граждан, которые не могут самостоятельно добраться к местам сбора, и многодетных семей, живущих рядом с линией соприкосновения, отметил глава ОВА.

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В результате обстрела российскими войсками одного из пограничных сел Черниговской области Украины погиб 63-летний мужчина, ранения получил 14-летний подросток, сообщает местное управление Нацполиции . Ребенок был эвакуирован и передан медикам. Из-за обстрела оказались повреждены дома и хозяйственные постройки, обесточен ряд населенных пунктов, отмечается в сообщении.

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В Москве у памятника Лесе Украинке задержали активистку Юлию Петрову, которая пришла туда с запиской "Вы можете выбросить цветы, но из памяти ничего не выкинуть", сообщает Astra. Полицейские заявили ей, что это "дискредитация" армии, девушку увезли в ОВД.

Москвичи еще накануне начали приносить к монументу цветы в память о погибших в Умани в результате ракетного удара. К вечеру у стихийного мемориала появились полицейские, которые цветы собрали и выкинули.

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Президент Чехии Петр Павел во время визита в Днепр посетил украинских переселенцев, потерявших свои дома в результате российского вторжения. "Из-за войны многие украинцы потеряли свои дома. Около 200 тысяч из них нашли убежище в Днепре", - написал он в Twitter, добавив, что гуманитарная помощь является одним из основных направлений деятельности Чешской Республики в регионе. Ранее Павел объявил, что Чехия откроет консульство в Днепре и будет заниматься восстановлением Днепропетровской области Украины.

Число погибших в Умани детей возросло до 6

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В Умани завершилась поисково-спасательная операция на месте разрушенной накануне части многоэтажного дома, сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, в результате российского ракетного удара погибли 23 человека, в том числе шестеро детей: трое мальчиков (полутора, 16 и 17 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет). Две женщины считаются пропавшими без вести. 17 человек удалось спасти из-под завалов.

В украинском Минздраве также рассказали о состоянии пострадавших. По словам замминистра охраны здоровья Сергея Дуброва, на стационарном лечении в городской больнице Умани остаются пятеро из них, в том числе одна пациентка с тяжелой черепно-мозговой травмой находится в отделении интенсивной терапии. Решается вопрос о ее переводе в Киев для проведения операции, уточнил Дубров в эфире национального телемарафона.

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Новая Каховка и расположенные рядом населенные пункты подверглись мощному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, утверждают в "администрации" оккупированного Россией города Херсонской области Украины. Информации о возможных пострадавших и разрушениях там не приводят.

Об обстреле со стороны Украины заявил также губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела жители села Новая Таволжанка, где снаряд попал во двор нежилого дома, и еще четырех населенных пунктов остались без электроэнергии.

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ФРГ планирует произвести 250 тысяч снарядов калибра 155 мм для Украины, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung . Это четверть от общего объема боеприпасов, которые Европейский Союз намерен поставить Киеву. В министерстве обороны Германии изданию отказались комментировать данную информацию. В то же время FAZ полагает, что изготовлением снарядов займется концерн Rheinmetall. Неназванный представитель компании из Дюссельдорфа сообщил газете, что в настоящее время предприятие может производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, из них 350 тысяч - в Европе. В перспективе Rheinmetall, по его словам, может нарастить производство до 600 тысяч снарядов в год.

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Украина выразила протест Польше и Европейскому Союзу из-за введения ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, написал в Facebook представитель МИД Украины Олег Николенко. "Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС", - заявил он, добавив, что "существуют все законные основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию", а также для продолжения экспорта в другие государства ЕС и страны за его пределами.

Киев призывает европейских партнеров искать сбалансированное решение, добавил представитель украинского МИД. Накануне Европейская комиссия достигла с Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией и Болгарией компромиссного решения в вопросе импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Суть решения в Брюсселе не раскрыли, однако собеседники издания Politico из числа дипломатов Евросоюза уточнили, что речь идет о запрете на ввоз украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на территорию пяти государств ЕС. Кроме того, Евросоюз выделит 100 млн евро на поддержку пострадавших фермеров в этих странах. В то же время София, Будапешт, Варшава и Братислава отменят введенные ими односторонние эмбарго на импорт сельхозпродукции из Украины. Румыния подобных ограничений не устанавливала.

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Пожар на нефтебазе в Севастополе Фото: Mikhail Razvozhaev/telegram/AP/picture alliance

В Севастополе уничтожено более десяти резервуаров с нефтепродуктами, которые предназначались для нужд Черноморского флота РФ. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн, заявил изданию "РБК-Украина" представитель ГУР украинского Минобороны Андрей Юсов. Он назвал пожар "божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей". Жителям Крыма Юсов рекомендовал "в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами".

Резервуары с топливом загорелись в аннексированном РФ Севастополе утром 29 апреля. Местные "власти" заявили, что причиной пожара стало попадание в резервуары двух беспилотных летательных аппаратов. В тушении огня пришлось задействовать силы пожарных Севастополя и Крыма, а также ресурсы Черноморского флота. Открытое горение было ликвидировано к полудню.

Зеленский: Контрнаступление предполагает возвращение Крыма под контроль Украины

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Фото: president.gov.ua

Контрнаступление ВСУ, которое должно начаться в скором времени, предусматривает возвращение аннексированного РФ Крымского полуострова под контроль Украины, заявил президент Владимир Зеленский в интервью финскому изданию Yle . В то же время Зеленский отметил, что успех Украины в значительной степени зависит от того, продолжит ли Запад поставки вооружений Киеву. "Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", - сказал он. Украинский президент добавил, что российские военнослужащие с каждым днем теряют мотивацию. "Они боятся нас, а также последствий в случае своего отступления", - пояснил Зеленский.

Хроника событий 29 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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