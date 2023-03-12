На 383-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 13 марта (время московское).

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В Херсонской области на месяц будет отменен сухой закон с целью помочь восстановлению экономики региона, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. "С 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10:00 до 15:00. Продажа алкоголя военным и работникам правоохранительных органов - под запретом", - написал Прокудин в Telegram.

В Херсоне за день дважды гремели взрывы

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В Херсоне 12 марта дважды за вечер были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал "Суспiльне" со ссылкой на своих корреспондентов и местных жителей. Последний раз информация о вероятных взрывах в городе поступила около 21.15 (22.15 мск).

Официальных заявлений на этот счет пока нет, воздушную тревогу в Херсоне не объявляли.

Хроника событий 12 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 марта 00.00 - 13.59 >>>

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