В Херсоне несколько человек ранены в результате обстрела

Власти Херсона и Харькова заявили об обстреле со стороны ВС России. Киев попал под атаку беспилотников, все дроны были сбиты на подлете к столице, указали в администрации.

Вечером вторника, 19 декабря, Херсон попал под обстрел российских военных, сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко . Девять человек, в том числе четверо детей, получили ранения, добавил он. Пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались, отметил Мрочко.

Налет беспилотников на столицу

В тот же вечер Киев подвергся очередной воздушной атаке с применением беспилотных летательных аппаратов, заявил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко . По предварительной информации, беспилотники типа Shahed прилетели в столицу с южного направления, из акватории Черного моря.

Все дроны были поражены силами противовоздушной обороны еще на подлете к городу, подчеркнул Попко. По его словам, обошлось без жертв и разрушений. Представитель столичных властей не назвал точное число атаковавших Киев БПЛА, призвав дождаться отчета Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 20 декабря об обстреле сообщили и власти Харькова. По словам мэра Игоря Терехова , по меньшей мере два попадания были зафиксированы возле жилых домов и гражданских объектов в "одном из самых пострадавших районов" города. Градоначальник не указал, о каком районе идет речь. Власти уточняют информацию о раненых и возможных разрушениях.

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