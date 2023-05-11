В Херсоне и Запорожье сообщают о ночных взрывах

На 443-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 12 мая (время московское).

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В оккупированном российскими войсками Мелитополе в Запорожской области прогремел сильный взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Мелитополя Ивана Федорова . "Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Раздался в самом центре города", - говорится в его сообщении. О причинах и последствия взрыва пока информация отсутствует.

ВСУ получит американские танки Abrams осенью

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Украина получит американские танки Abrams, скорее всего, в начале осени, заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Сенате. Такие сроки поставок вызваны тем, что американские военные не только обучают военнослужащих ВСУ обращению с Abrams, которые являются для украинцев новой техникой, но и создают инфраструктуру для их обслуживания. "Эта техника существенно отличается, в частности, из-за турбинного двигателя и других достаточно сложных систем. Но мы стараемся как можно быстрее передать эту технику украинцам. Они точно будут иметь все в наличии до начала осени", - сказал глава Пентагона.

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Администрация США обращается к странам-союзницам США, задерживавших предполагаемых российских агентов, в том числе к Германии, Бразилии и Норвегии, чтобы выяснить, готовы ли они пойти на масштабный обмен заключенными с РФ для освобождения журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на три источника. Белый дом также изучает возможность ослабления санкций в отношении РФ, рассказали каналу высокопоставленные сотрудники администрации США. Российские официальные лица ранее давали понять, что в обмен на Уилана ожидают выдачи кого-то, кто связан с разведаппаратом РФ, скорее всего, аналогичные требования последуют и по Гершковичу, отметил CNN.

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Солист гастролирующей сейчас в США российской группы "Би-2" Лева (Егор Бортник) решил не возвращаться в Россию. Об этом он сообщил в своем инстаграме, отвечая на вопрос, следует ли поклонникам "Би-2" ожидать ее концертов в РФ. Кроме того, в ответ на поздравление с Днем Победы Лева написал: "С днем победы союзнических войск во Второй мировой войне". В других комментариях музыкант, у которого, помимо российского, имеются также гражданства Австралии, Беларуси и Израиля, назвал россиян убийцами и заявил: "Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Все, что вызывает сейчас путинская Россия, - только омерзение и брезгливость". "Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила вашу страну", - констатировал он.

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Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором "Евровидения-2023", отказал Владимиру Зеленскому в просьбе разрешить ему выступить в финале конкурса 13 мая с видеообращением, пишет британская газета The Times. По ее данным, в этом обращении президент Украины собирался призвать европейцев и дальше поддерживать его страну в борьбе против российской агрессии. "Одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса. Хотя просьба Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе "Евровидение" была сделана с благими намерениями, она, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречит правилам мероприятия", - пояснили в EBU. Между тем, как пишет The Times, "сложные и деликатные" переговоры по-прежнему продолжаются, так как организаторы "Евровидения" опасаются, что их отказ создаст прецедент в будущем.

Ночные взрывы в Запорожье и Херсоне

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Издание "Суспільне" сообщает о звуках взрывов в Запорожье. Секретарь горсовета Анатолий Куртев призвал горожан идти в ближайшие укрытия. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.

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Украина надеется в текущем году начать распродажу конфискованных российских активов на приватизационных аукционах, чтобы направить вырученные средства на восстановление страны. Об этом заявил в интервью агентству Reuters председатель Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров. По его словам, в нынешнем году фонд хочет продать до 102 активов, в основном это недвижимость и автомобили.

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В Херсоне в ночь на 12 мая уже во второй раз слышны взрывы. Впервые о взрывах известило спустя примерно 20 минут после полуночи по местному времени издание "Суспільне", спустя полчаса оно же сообщило о новых взрывах. Между тем ни в городе, ни в Херсонской области воздушную тревогу пока не объявляли.

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Сумская область в течение 11 мая подверглась 17 обстрелам, в общей сложности на ее территории зафиксированы более 80 взрывов, сообщила в соцсети Facebook областная военная администрация. Больше всего - 29 взрывов - насчитали в Зноб-Новгородской общине, которую российские войска обстреливали из минометов. В результате повреждены два частных жилых дома и разрушен мост на автодороге местного значения. По Белопольской общине стреляли из минометов (20 взрывов) и гранатомета (2 взрыва). В Великописаревской общине зафиксированы обстрелы из артиллерии (8 взрывов) и миномета (6 взрывов), в Юнаковской - из реактивных систем залпового огня (11 взрывов). По Николаевской общине был артиллерийский обстрел (3 взрыва), а на территорию Эсманской общины россияне сбросили 1 мину.

Зеленский одобрил комплексный план реформирования системы правопорядка Украины

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Владимир Зеленский одобрил комплексный стратегический план реформирования системы правопорядка Украины. Об этом сообщил сам Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. "Мы должны обеспечить такую систему гарантирования справедливости и правопорядка для нашей страны, которая будет соответствовать и нашей цели быстрого вступления Украины в ЕС", - подчеркнул президент Украины. План рассчитан на период до 2027 года.

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Ситуация на Херсонском направлении напряженная, российские войска минируют левый берег Днепра, чтобы помешать бойцам ВСУ преодолеть реку. Однако россияне "не знают, с какого направления ожидать максимальной силы удара, и именно поэтому они распыляют свои усилия и на Запорожское направление, и на Херсонское", заявила в эфире общенационального телемарафона пресс-секретарь украинского оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Хроника событий 11 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 мая 00.00 - 13.59 >>>

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