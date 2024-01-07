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В Херсоне два человека погибли после обстрелов

Александр Дельфинов
7 января 2024 г.

Армия РФ несколько часов вела обстрел Херсона, удары пришлись по рынку и жилым домам, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Дом в Херсоне, разрушенный при российском обстреле (фото из архива)
Последствия ударов по Херсону (фото из архива)Фото: Ukraine's Kherson Regional Administration/AP/dpa

После многочасового обстрела Херсона одно из попаданий пришлось в жилой дом в центре города, сообщил в воскресенье, 7 января, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. По его словам, в результате обстрелов погибли двое человек, еще двое попали в больницу с ранениями.

Как отметил Прокудин, армия РФ вела обстрел Херсона несколько часов, удары пришлись по одному из рынков и жилым зданиям. Кроме того, российская армия обстреляла церковь в селе Садовое, в результате пострадал 73-летний мужчина, у которого диагностировали взрывную травму и осколочное ранение живота.

В генпрокуратуре Украины сообщили, что в результате российского удара по Херсону 62-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Херсон доставили партию помощи

После отбоя воздушной тревоги Прокудин сообщил, что в Херсон доставлена партия помощи, в том числе двигатели для лодок, мобильная полевая кухня, обувь и обогреватели. Все это передано "защитникам и защитницам, выполняющим боевые задания на Херсонском направлении".

В последнее время армия РФ ведет обстрелы Херсона, который в прошлом году удалось освободить от российской оккупации. 28 декабря сообщалось, что областной центр за сутки семь раз подвергся ударам управляемыми авиабомбами. 26 декабря вокзал Херсона пострадал при массированном обстреле, а без электричества остались 98 тысяч абонентов

Обстрелы Украины не прекращаются

Ранее, 6 января, председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что не менее 11 человек погибли, еще восемь человек ранены после обстрела в Покровском районе Донецкой области Украины.

Украина 29 декабря 2023 года попала под одну из самых масштабных воздушных российских атак за время войны. Около 40 человек погибли, десятки получили ранения. Для обстрела были использованы, в том числе ракеты "Кинжал", указал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Кроме того, эти ракеты применялись в ходе атаки 2 января, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По словам Юрия Игната, к концу 2023 года за время работы в Украине зенитного ракетного комплекса Patriot были сбиты 15 российских "Кинжалов".

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