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Женщина идет мимо уничтоженного российского БМП в селе под Купянском, Харьковская область
Женщина идет мимо уничтоженного российского БМП в селе под Купянском, Харьковская областьФото: Sergey Bobok/AFP
КонфликтыУкраина

Более 4000 военных преступлений в Харьковской области

38 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 декабря.

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На 305-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 25 декабря (время московское).

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4006 военных преступлений ВС РФ зарегистрировали на деоккупированной территории Харьковской области следователи Национальной полиции Украины. Из них - 3 583 уголовных производства начато по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), еще 364 дела зарегистрированы по ст.111-1 (коллаборационная деятельность).

Взрывотехники Нацполиции обследовали уже более 2 тыс. га территории Харьковской области, изъяли 26 908 взрывоопасных предметов, уничтожили - 4 588. Кроме того, за прошедшие сутки правоохранители вместе с военными на блокпостах проверили более 3,5 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства.

Хроника событий 25 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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