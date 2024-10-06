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В Харьковской области погиб сражавшийся за ВСУ Ильдар Дадин

Ольга Лебедева
6 октября 2024 г.

Гибель российского активиста, в 2023 году уехавшего в Украину для борьбы против РФ на стороне ВСУ, подтвердил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Ранее об этом сообщила Ксения Ларина.

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Активист Ильдар Дадин
Ильдар Дадин, 2017 годФото: picture alliance/dpa/A. Zweigert/AP

В ходе боевых действий Харьковской области погиб российский активист Ильдар Дадин, сражавшийся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) под позывным "Ганди". В воскресенье, 6 октября, эту информацию подтвердил проживающий в Украине экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, которого связывают с "Легионом "Свобода России"- формированием, состоящим, предположительно, из россиян и воюющим в рядах ВСУ. 

Пономарев пообещал сообщить подробности позже

"С самого начала войны он пытался попасть на фронт, бороться с путинизмом. Легион "Свобода России" сначала его не принял в свои ряды, и тогда Ильдар вступил в ряды Сибирского батальона", - написал Пономарев в Facebook. По его словам, Дадин перешел в Легион "Свобода России" в декабре 2023 года.

"Ганди не дожил до нашей победы, но я уверен, что уголовная статья его имени будет отменена, зато в российских городах появятся улицы Ильдара Дадина", - заявил Пономарев. Он также пообещал сообщить подробности после окончания боевых действий на этом  направлении.

Официально пресс-служба Легиона "Свобода России" также отказалась комментировать изданию SOTA сообщение о гибели Дадина до окончания текущей операции. Собеседник издания The Insider в Легионе подтвредил эту информацию.

Накануне вечером о гибели Дадина в Харьковской области написала в соцсети X журналистка Ксения Ларина. Позже в комментарии Telegram-каналу SOTA она уточнила, что ей об этом рассказал бывший вице-президент "Газпром-банка" Игорь Волобуев, который также воюет в рядах ВСУ. Он в свою очередь узнал о гибели Дадина от его однополчанина, добавила Ларина. 

Борьба Дадина против властей РФ

Оппозиционный активист Ильдар Дадин стал первым россиянином, осужденным по введенной в 2014 году статье УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов - после этого статью назвали "дадинской". В декабре 2015 года гражданский активист получил по ней три года колонии, позже этот срок был сокращен на полгода. Резонансным стал рассказ Дадина о пытках в колонии. В феврале 2017-го Дадин вышел на свободу, а в 2023 году уехал в Украину, чтобы вступить в ВСУ.

В интервью "Медиазоне" он пояснил, что выступает "изначально против насилия", но на данный момент не видит смысла в ненасильственном сопротивлении путинскому режиму. "Я должен противостоять преступлениям России - убийствам, пыткам, изнасилованиям, грабежам. Крайняя форма, чтобы остановить убийц - это убить убийцу. Если я не буду останавливать массовые убийства, я буду их соучастником", - заявил активист.

 

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