В Харькове в результате ракетного удара ранен 21 человек

Российские провоенные блогеры сообщили, что удар был нанесен ракетой "Искандер". Минобороны не комментировало удар по Харькову.

В Харькове в результате российского удара по промышленному предприятию во вторник, 8 октября, пострадал, по последним данным, 21 человек, сообщил мэр города Игорь Терехов. Под завалами могут находиться два человека, их ищут.

После удара начался пожар. Среди пострадавших 16-летний подросток. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Удар ракетой "Искандер"

Минобороны РФ пока не комментировало удар по Харькову. Российские провоенные блогеры пишут, что он был нанесен ракетой "Искандер". Власти Харькова сообщают, что ударов было несколько.

Российские военные регулярно обстреливают Харьков и Харьковскую область. В последнее время для ударов по городу все чаще применяются планирующие авиабомбы. 24 сентября в результате российского авиаудара в Харькове погибли пять человек, еще более 30 пострадали. В одном из жилых домов в результате удара обрушилось шесть этажей.

Два человека погибли в ночь на 8 октября в Сумской области. Прокуратура области сообщила, что в частном доме, попавшем под авиаудар, погибла супружеская пара.